DAX - Rücksetzer und Fortsetzung der Erholung?
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.