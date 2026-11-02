DAX – Rücksetzer zum Monatsende
Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich
Für den DAX ging es am Freitag zwar um 09 auf 25818 zurück für den Oktober steht dennoch ein Plus von 25 zu Buche
|
Werbung
|
KeyInvest DailyTrader
Videocast – Amazon.com: Tagesumkehr nach dem Kurssturz
DAX – Rücksetzer zum Monatsende
Montag, 2. November 2026
Für den DAX ging es am Freitag zwar um 0,9% auf 25.818 zurück, für den Oktober steht dennoch ein Plus von 2,5% zu Buche.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Rückblick: Obwohl der DAX erst am Donnerstag auf das neue Monatshoch bei 26.106 gestiegen war, entpuppte sich der Ausflug über die 26.000er-Barriere zum Wochenschluss vorerst als Fehlausbruch. Zwar konnte der DAX nach dem Opening bei 25.949 noch einmal über die runde Tausenderschwelle klettern, im Sog einer schwachen Wall Street kamen die Kurse am Nachmittag aber deutlich zurück. Auf Wochen- und Monatssicht ging es allerdings um jeweils 2,5% nach oben.
Ausblick: Bedingt durch den Rücksetzer vom Freitag ist das Aufwärtsmomentum zunächst wieder zum Erliegen gekommen. Das Short-Szenario: Setzen sich die Abwärtstendenzen zum Start in den November durch, müsste zuerst mit einem Test der kurzfristigen 50-Tage-Linie (aktuell bei 25.579) gerechnet werden, die zusammen mit der 100-Tage-Linie (25.512) und dem Januar-Top (25.508) eine Auffangzone bildet. Der nächste Haltebereich könnte anschließend zwischen dem September-Tief bei 25.164 und der 25.000er-Marke angetragen werden, wobei nur wenig tiefer auch die langfristige 200-Tage-Linie (24.894) stützend wirken sollte. Unterhalb des GD200 wären weitere Abgaben bis in den Bereich des Juli-Tiefs bei 24.651 möglich. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite haben sich das Verlaufshoch vom 6. Juli und die 26.000er-Barriere wieder bei den Hindernissen einsortiert. Darüber dürften das Oktober-Top und das Hoch vom 4. September (26.168) bremsend wirken. Erst wenn die Notierungen oberhalb dieses Levels aus dem Handel gehen, könnte sich ein Anstieg bis zur Widerstandszone rund um 26.400 entwickeln. Darüber würde das amtierende Allzeithoch vom 28. August (26.619) in den Fokus rücken.
|Produkt (Call)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Call
|UJ5HNH
|22.756,39
|8,49
|Open End Turbo Call
|WA1TGN
|23.743,57
|12,58
|Produkt (Put)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Put
|WB0FHF
|28.811,75
|8,50
|Open End Turbo Put
|WA8GW2
|27.822,97
|12,59
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|Entwicklung
|Tag
|-0,85%
|5 Tage
|2,53%
|20 Tage
|2,33%
|52 Wochen
|7,76%
|im Oktober
|2,46%
|im Jahr 2026
|5,42%
|Hoch- / Tiefpunkte
|52-Wochenhoch
|26.618,74
|Abstand zum 52-Wochenhoch
|-3,01%
|52-Wochentief
|21.863,81
|Abstand zum 52-Wochentief
|18,09%
|Allzeithoch
|26.618,74
|Abstand zum Allzeithoch
|-3,01%
|Trend
|200-Tage-Linie
|24.893,66
|Abstand 200-Tage-Linie
|3,71%
|Status (langfristig)
|aufwärts
|100-Tage-Linie
|25.511,92
|Abstand 100-Tage-Linie
|1,20%
|Status (mittelfristig)
|aufwärts
|50-Tage-Linie
|25.578,95
|Abstand 50-Tage-Linie
|0,94%
|Status (kurzfristig)
|aufwärts
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.