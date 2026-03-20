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DAX - Schon vier Innenstäbe in Folge

15.07.26 09:11 Uhr

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Schon vier Innenstäbe in Folge

Der DAX® hat gestern einen ähnlichen Verlauf genommen wie am Tag zuvor. Nach einer schwachen Eröffnung (-0,7 Prozent) drehte das Kursbarometer nach oben und beendete den Handelstag letztlich mit einem kleinen Plus. Damit hat die besprochene Unterstützungszone aus den beiden Aufwärtstrends, der gebrochenen Abwärtstrendlinie und der 50-Tage-Linie (akt. bei 24.844 Punkten) unverändert Bestand. Gleichzeitig war der Dienstag nun schon der vierte Tag in Folge, an dem die gesamte Hoch-Tief-Spanne innerhalb der letzten großen roten „Mutterkerze“ lag. Ein Ausbruch aus deren Handelsspanne (24.830 bis 25.280 Punkte) könnte die nächste Richtungsentscheidung bringen, wobei vor allem ein Schlusskurs außerhalb dieser Range ein belastbares Signal wäre. Intraday drohen an den beiden Enden durchaus Fehlausbrüche. Das gilt vor allem auf der Oberseite, wo mit dem am vergangenen Mittwoch gerissenen Abwärtsgap (25.465 zu 25.280 Punkte) und den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten seit Januar bei rund 25.500 Punkten eine massive Widerstandszone wartet. In Richtung Süden dient nach wie vor das Ende Juni markierte Zwischentief des kleinen Aufwärtstrends bei 24.548 Punkten als mögliche Auffanglinie.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: stock3² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: stock3²



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