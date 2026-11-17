Videocast – Deutsche Telekom AG: Vor der nächsten Hürde

DAX – Schwächer in die neue Woche

In eigener Sache

Für den DAX ging es zum Start in die neue Woche um weitere 0,6% auf 26.599 zurück.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

DAX-7-Monats-Chart Stand: 17.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Der DAX hat seine Konsolidierung am gestrigen Montag fortgesetzt und dabei an die Abwärtstendenz vom Freitag angeknüpft. Zwar konnten die Notierungen zum Opening bei 26.772 Punkten erste Gewinne verbuchen (Vorwochenschluss bei 26.750), nach dem Anstieg auf das frühe Tageshoch bei 26.797 fielen die Kurse aber in die Verlustzone zurück. Mit Handelsstart an der Wall Street nahm die Abwärtsbewegung noch einmal Fahrt auf und drückte den DAX zur Schlussglocke auf das späte Tagestief bei 26.599 Punkten.

Ausblick: Nachbörslich (26.515 Punkte) zeichneten sich für den deutschen Leitindex gestern Abend weitere Verluste ab. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite können die ersten Hürden nun wieder am August-Top bei 26.619 und am Zwischenhoch vom 5. November bei 26.693 angetragen werden. Darüber könnte sich ein Sprint an die 27.000er-Marke mit dem neuen Allzeithoch bei 27.002 entwickeln. Sobald der DAX oberhalb dieses Levels aus dem Handel geht, wäre eine Fortsetzung der Rekordjagd in Richtung 27.100 bzw. 27.200 denkbar. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite richten sich die Blicke nach dem Rückfall unter das August-Hoch dagegen bereits auf die beiden offenen Kurslücken aus der Vorwoche, die nun bei 26.347 bzw. 26.267 geschlossen werden könnten. Darunter müsste auf die Haltezone aus dem Zwischenhoch vom 4. September (26.168) mit dem Oktober-Top (26.106) und der 26.000er-Schwelle geachtet werden, ehe das Verlaufshoch vom 6. Juli bei 25.900 als mögliche Unterstützung infrage käme. Kommt es jedoch zu einer größeren Korrektur, sollte auch die 100-Tage-Linie (aktuell bei 25.672) mit dem kurzfristigen GD50 (25.621) im Blick behalten werden.

DAX-5-Jahres-Chart Stand: 17.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 17.11.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag -0,57% 5 Tage 1,26% 20 Tage 5,05% 52 Wochen 12,75% im November 3,02% im Jahr 2026 8,61% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 27.001,67 Abstand zum 52-Wochenhoch -1,49% 52-Wochentief 21.863,81 Abstand zum 52-Wochentief 21,66% Allzeithoch 27.001,67 Abstand zum Allzeithoch -1,49% Trend 200-Tage-Linie 24.982,80 Abstand 200-Tage-Linie 6,47% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 25.672,00 Abstand 100-Tage-Linie 3,61% Status (mittelfristig) aufwärts 50-Tage-Linie 25.621,09 Abstand 50-Tage-Linie 3,82% Status (kurzfristig) aufwärts DAX-Trend-Chart Stand 17.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants