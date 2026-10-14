DAX setzt Erholung fort, Euro stabilisiert sich

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der DAX startet freundlich in den Handelstag und setzt die Erholung fort. Auch der EuroStoxx 50 notiert im Plus. An den US-Börsen deutet sich ebenfalls ein positiver Handelsstart an, wobei Dow Jones und S&P 500 vorbörslich zulegen. Der Nasdaq 100 zeigt sich dagegen nahezu unverändert. In Asien verlief der Handel überwiegend richtungslos, der Nikkei 225 ging nahezu auf Vortagesniveau aus dem Markt.

Makroökonomischer Überblick

Am Devisenmarkt richtet sich der Fokus auf die Entwicklung des Euro, der sich nach den jüngsten Verlusten oberhalb von 1,12 US-Dollar stabilisieren konnte. Unterstützung erhält die Gemeinschaftswährung unter anderem von einer etwas entspannteren Lage an den europäischen Anleihemärkten, insbesondere in Frankreich.

Im Mittelpunkt des Tages stehen jedoch die neuen US-Inflationsdaten. Die Verbraucherpreise gelten als wichtiger Indikator für den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank. Anleger hoffen auf Hinweise, ob sich der zuletzt erhöhte Preisdruck abschwächt oder die Inflation weiterhin deutlich über dem langfristigen Ziel der Federal Reserve verharrt.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

ASML stehen trotz angehobener Kapazitätspläne leicht unter Druck. Der niederländische Chipausrüster erwartet, dass die Nachfrage nach seinen Maschinen das für die Jahre 2027 und 2028 geplante Produktionsniveau übersteigen wird. Deshalb prüft das Unternehmen zusätzliche Ausbauoptionen über die bereits angekündigte Kapazitätserhöhung hinaus. Die Nachricht unterstreicht die anhaltend hohe Investitionsbereitschaft der Halbleiterbranche, auch wenn Anleger nach der starken Kursentwicklung zuletzt zunehmend kritisch auf die Bewertung blicken.

Auch Ryanair rücken in den Fokus der Investoren. Hintergrund sind die weiterhin kräftig gestiegenen Kerosinpreise in Europa, die die Ertragsaussichten der gesamten Luftfahrtbranche belasten. Marktteilnehmer beobachten insbesondere, wie die Fluggesellschaften auf die höheren Treibstoffkosten reagieren und ob dies zu Kapazitätsanpassungen im kommenden Jahr führen könnte. Trotz des schwieriger gewordenen Umfelds gilt Ryanair aufgrund ihrer Kostenstruktur als vergleichsweise widerstandsfähig innerhalb des europäischen Airline-Sektors.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Nebius Group N.V. Bear UR3Z06 1,92 225,00 USD 9,57 Open End DAX® Bull UN6WGN 18,37 23547,003978 Punkte 14,12 Open End Gold Bull UN00KL 16,41 3971,592595 USD 21,68 Open End Oracle Corp. Bull UR0Z3Z 3,54 103,693925 USD 3,63 Open End Silber Bull UN23R8 3,47 54,937656 USD 14,28 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.10.2026; 09:15Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Advanced Micro Devices Inc. Call UN87QB 3,08 660,00 USD 7,20 16.12.2026 ASML Holding N.V. Call UN64WT 4,37 2000,00 EUR 7,27 17.03.2027 Cisco Systems Inc. Call UN3NMB 1,79 120,00 USD 3,39 19.01.2028 Applied Materials Inc. Call MM0CVV 13,23 320,00 USD 3,11 13.01.2027 Nvidia Corp. Call UG2C6P 0,22 285,00 USD 12,36 13.01.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.10.2026; 09:15Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Adyen N.V. Long UN458V 2,27 621,744688 EUR 3 Open End Alphabet Inc. (Class C) Long UN7ZSF 3,77 279,68418 USD 5 Open End Meta Platforms Inc. Long HD2RXS 1,96 508,47121 USD 3 Open End Infineon Technologies AG Long UN8UDP 2,24 37,342023 EUR 3 Open End DAX® Long UR0VDZ 1,33 24421,649273 Punkte 30 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.10.2026; 09:15Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.