DAX setzt Erholung fort, Euro stabilisiert sich
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Der DAX startet freundlich in den Handelstag und setzt die Erholung fort. Auch der EuroStoxx 50 notiert im Plus. An den US-Börsen deutet sich ebenfalls ein positiver Handelsstart an, wobei Dow Jones und S&P 500 vorbörslich zulegen. Der Nasdaq 100 zeigt sich dagegen nahezu unverändert. In Asien verlief der Handel überwiegend richtungslos, der Nikkei 225 ging nahezu auf Vortagesniveau aus dem Markt.
Makroökonomischer Überblick
Am Devisenmarkt richtet sich der Fokus auf die Entwicklung des Euro, der sich nach den jüngsten Verlusten oberhalb von 1,12 US-Dollar stabilisieren konnte. Unterstützung erhält die Gemeinschaftswährung unter anderem von einer etwas entspannteren Lage an den europäischen Anleihemärkten, insbesondere in Frankreich.
Im Mittelpunkt des Tages stehen jedoch die neuen US-Inflationsdaten. Die Verbraucherpreise gelten als wichtiger Indikator für den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank. Anleger hoffen auf Hinweise, ob sich der zuletzt erhöhte Preisdruck abschwächt oder die Inflation weiterhin deutlich über dem langfristigen Ziel der Federal Reserve verharrt.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
ASML stehen trotz angehobener Kapazitätspläne leicht unter Druck. Der niederländische Chipausrüster erwartet, dass die Nachfrage nach seinen Maschinen das für die Jahre 2027 und 2028 geplante Produktionsniveau übersteigen wird. Deshalb prüft das Unternehmen zusätzliche Ausbauoptionen über die bereits angekündigte Kapazitätserhöhung hinaus. Die Nachricht unterstreicht die anhaltend hohe Investitionsbereitschaft der Halbleiterbranche, auch wenn Anleger nach der starken Kursentwicklung zuletzt zunehmend kritisch auf die Bewertung blicken.
Auch Ryanair rücken in den Fokus der Investoren. Hintergrund sind die weiterhin kräftig gestiegenen Kerosinpreise in Europa, die die Ertragsaussichten der gesamten Luftfahrtbranche belasten. Marktteilnehmer beobachten insbesondere, wie die Fluggesellschaften auf die höheren Treibstoffkosten reagieren und ob dies zu Kapazitätsanpassungen im kommenden Jahr führen könnte. Trotz des schwieriger gewordenen Umfelds gilt Ryanair aufgrund ihrer Kostenstruktur als vergleichsweise widerstandsfähig innerhalb des europäischen Airline-Sektors.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Nebius Group N.V.
|Bear
|UR3Z06
|1,92
|225,00 USD
|9,57
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN6WGN
|18,37
|23547,003978 Punkte
|14,12
|Open End
|Gold
|Bull
|UN00KL
|16,41
|3971,592595 USD
|21,68
|Open End
|Oracle Corp.
|Bull
|UR0Z3Z
|3,54
|103,693925 USD
|3,63
|Open End
|Silber
|Bull
|UN23R8
|3,47
|54,937656 USD
|14,28
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.10.2026; 09:15Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Advanced Micro Devices Inc.
|Call
|UN87QB
|3,08
|660,00 USD
|7,20
|16.12.2026
|ASML Holding N.V.
|Call
|UN64WT
|4,37
|2000,00 EUR
|7,27
|17.03.2027
|Cisco Systems Inc.
|Call
|UN3NMB
|1,79
|120,00 USD
|3,39
|19.01.2028
|Applied Materials Inc.
|Call
|MM0CVV
|13,23
|320,00 USD
|3,11
|13.01.2027
|Nvidia Corp.
|Call
|UG2C6P
|0,22
|285,00 USD
|12,36
|13.01.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.10.2026; 09:15Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Adyen N.V.
|Long
|UN458V
|2,27
|621,744688 EUR
|3
|Open End
|Alphabet Inc. (Class C)
|Long
|UN7ZSF
|3,77
|279,68418 USD
|5
|Open End
|Meta Platforms Inc.
|Long
|HD2RXS
|1,96
|508,47121 USD
|3
|Open End
|Infineon Technologies AG
|Long
|UN8UDP
|2,24
|37,342023 EUR
|3
|Open End
|DAX®
|Long
|UR0VDZ
|1,33
|24421,649273 Punkte
|30
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.10.2026; 09:15Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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