DAX stabilisiert sich – Tech-Rally treibt internationale Märkte an
Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich
Der DAX startet mit moderaten Aufschlägen in den Handel, auch der EuroStoxx 50 zeigt sich fester. Vorbörslich präsentieren sich die US-Indizes uneinheitlich mit leichten Gewinnen im Dow Jones und deutlich stärkeren Aufschlägen im Tech-Sektor. In Asien hat der Nikkei 225 den Handel mit einem kräftigen Plus beendet.
Makroökonomischer Überblick
Am heutigen Handelstag richtet sich der Blick vor allem auf die USA. Mit dem PCE-Preisindex steht das bevorzugte Inflationsmaß der Federal Reserve zur Veröffentlichung an und könnte entscheidend für die Zinserwartungen sein. Ergänzt wird das Bild durch die finalen BIP-Daten für das erste Quartal sowie aktuelle Zahlen zum Arbeitsmarkt und Konsumverhalten. Diese gebündelte Datenlage gilt als potenzieller Volatilitätstreiber für die globalen Märkte.
In Deutschland liefert der Immobilienmarkt neue Signale: Die Preisdynamik hat spürbar nachgelassen. Nach mehreren Quartalen steigender Bewertungen deutet sich eine Abkühlung an, insbesondere in den großen Metropolen, wo die Entwicklung nahezu stagniert.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Infineon zählt zu den auffälligsten Gewinnern und verzeichnet eine deutliche Aufwärtsbewegung. Treiber ist die starke Vorlage aus den USA: Der Speicherchiphersteller Micron sorgte mit überraschend robusten Zahlen und einem optimistischen Ausblick für neue Dynamik im globalen KI-Segment; das wirkt als Katalysator für die gesamte Halbleiterbranche.
Volkswagen rückt ebenfalls in den Fokus und zeigt sich fester. Hintergrund ist der Teilverkauf der Nutzfahrzeugtochter Everllence an den Finanzinvestor Bain Capital. Der Mittelzufluss stärkt die Bilanz, auch wenn die erzielte Bewertung unter den ursprünglichen Erwartungen liegt.
Adidas bewegt sich kaum, steht aber im Blickpunkt des Marktes. Der Konzern berichtet von außergewöhnlich starken Verkaufszahlen bei den Trikots der deutschen Nationalmannschaft, was die Nachfrage im margenstarken Lifestyle-Segment unterstreicht.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Rheinmetall AG
|Bull
|UN8E3F
|0,94
|850,560581 EUR
|9,78
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN9K3U
|3,34
|24583,515791 Punkte
|82,43
|Open End
|X-DAX®
|Bull
|UN636A
|26,18
|22278,530316 Punkte
|9,6
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN6WJN
|12,64
|23655,441671 Punkte
|20,22
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG2UMU
|9,44
|25816,210593 Punkte
|26,12
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.06.2026; 11:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|MTU Aeor Engines AG
|Call
|UG1P2D
|0,63
|500,00 EUR
|8,6
|16.12.2026
|AbbVie Inc.
|Call
|UN4DX7
|0,35
|290,00 USD
|10,67
|16.12.2026
|Infineon technologies AG
|Call
|UN57TA
|18,89
|80,00 EUR
|2,88
|16.12.2026
|Alphabet Inc. Class AC
|Call
|UN3N32
|3,76
|350,00 USD
|4,52
|17.03.2027
|IBM Corp.
|Call
|UN6NPQ
|3,04
|280,00 USD
|3,94
|17.03.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.06.2026; 11;00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Infineon Technologies AG
|Long
|HC284Z
|8,95
|59,681961 EUR
|4
|Open End
|Arm Holding plc ADR
|Long
|UN8ZFE
|1,28
|299,302444 USD
|6
|Open End
|Micron Technology Inc.
|Long
|UN8ZHB
|1,19
|898,927142 USD
|7
|Open End
|TeamViewer SE
|Long
|UN0YJB
|4,59
|2,445669 EUR
|2
|Open End
|DAX®
|Long
|UN7CLR
|2,92
|23754,069403 Punkte
|25
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.06.2026; 11:00 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen