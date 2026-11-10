Videocast – Commerzbank AG: Kursgewinne zum Wochenstart

DAX – Starke Gegenreaktion

In eigener Sache

Im Rahmen einer starken Gegenreaktion auf die Kursverluste vom Freitag (-1,9%) hat der DAX gestern 1,7% auf 26.267 zugelegt.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

DAX-7-Monats-Chart Stand: 10.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex am Ende der ersten Novemberwoche unter Druck geraten war, konnten die Notierungen am gestrigen Montag wieder nach oben drehen. Dabei starteten die Blue Chips zunächst unterhalb des Schlusskurses vom Freitag in den Handel, kehrten nach dem Rückfall auf das frühe Tagestief bei 25.793 aber in die Gewinnzone zurück. In der Spitze stiegen die Kurse bis auf 26.276 Zähler, zudem konnte die 26.000-Punkte-Marke per Tagesschluss direkt zurückerobert werden.

Ausblick: Dank der gestrigen Kursgewinne ist der Re-Break an der 26.000er-Barriere auf Anhieb gelungen. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite richten sich die Blicke jetzt erneut auf den Bremsbereich rund um 26.400 Zähler, der nachbörslich (26.429) ebenfalls bereits überwunden wurde. Darüber hätten die Blue Chips Platz für einen Hochlauf an das Top vom 28. August bei 26.619 bzw. bis zum neuen Allzeithoch, das am vergangenen Donnerstag bei 26.693 markiert wurde. Oberhalb dieses Levels wäre der Weg vorerst frei von charttechnischen Hindernissen, wobei in der größeren Perspektive ein Anstieg in Richtung 27.000 Punkte denkbar wäre. Das Short-Szenario: Dreht der DAX dagegen erneut nach unten ab, wären die ersten Haltestellen jetzt am Zwischenhoch vom 4. September (26.168) sowie am Oktober-Top (26.106) zu finden, bevor die 26.000er-Marke ein weiteres Mal auf den Prüfstand gestellt werden dürfte. Unterhalb des Tops vom 6. Juli bei 25.900 müsste allerdings mit weiteren Abgaben bis in den Bereich der mittelfristigen 100-Tage-Linie (aktuell bei 25.580) gerechnet werden, die unverändert mit dem kurzfristigen GD50 (25.556) und dem Januar-Top (25.508) eine wichtige Haltezone bildet.

DAX-5-Jahres-Chart Stand: 10.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 10.11.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag 1,73% 5 Tage 1,10% 20 Tage 3,91% 52 Wochen 9,63% im November 1,74% im Jahr 2026 7,26% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 26.692,90 Abstand zum 52-Wochenhoch -1,59% 52-Wochentief 21.863,81 Abstand zum 52-Wochentief 20,14% Allzeithoch 26.692,90 Abstand zum Allzeithoch -1,59% Trend 200-Tage-Linie 24.932,29 Abstand 200-Tage-Linie 5,35% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 25.579,96 Abstand 100-Tage-Linie 2,69% Status (mittelfristig) aufwärts 50-Tage-Linie 25.555,79 Abstand 50-Tage-Linie 2,78% Status (kurzfristig) aufwärts DAX-Trend-Chart Stand 10.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants