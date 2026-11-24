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DAX – Starke Gegenreaktion

In eigener Sache

Der DAX hat sich am gestrigen Montag (+2,2%) deutlich erholt und ist zurück über die 200-Tage-Linie gestiegen.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

DAX-7-Monats-Chart Stand: 24.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Die Meldung von der Rückkehr Jensen Huangs an die Spitze von NVIDIA hat am gestrigen Montag die Aktienmärkte rund um den Globus beflügelt. Für den DAX ging es dabei um 2,2% nach oben, womit der Index neben der langfristigen 200-Tage-Linie auch die 25.000er-Schwelle und das September-Tief bei 25.164 auf Anhieb zurückerobert hat. Gleichzeitig wurde das Abwärts-Gap vom Freitag zu einem großen Teil wieder geschlossen. Das späte Tageshoch bei 25.387 konnte der deutsche Leitindex allerdings nicht ganz halten.

Ausblick: Aus charttechnischer Sicht wurde die langfristige Trendlinie zunächst erneut als wichtige Unterstützung bestätigt. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite ist die erste Hürde (nach einem vollständigen Gap-Close) nun wieder am kurzfristigen GD50 (aktuell bei 25.610) zu finden, der zusammen mit dem Tief vom 6. November (25.618) und der mittelfristigen 100-Tage-Linie (25.674) einen Bremsbereich bildet. Oberhalb dieses Levels würde das Verlaufshoch vom 6. Juli bei 25.900 mit der 26.000er-Barriere warten, bevor es um die Rückeroberung des Zwischenhochs vom 4. September bei 26.168 gehen dürfte. Darüber müsste dann das offene Gap vom 17. November geschlossen werden. Das Short-Szenario: Unterhalb des September-Tiefs sollte dagegen die 25.000-Punkte-Marke mit dem GD200 stützend wirken, ehe es noch einmal zu einem Test des neuen November- oder des Oktober-Tiefs bei 24.801 bzw. 24.793 kommen könnte. Nur wenig tiefer würde sich das Juli-Tief bei 24.651 als mögliche Haltestelle anbieten. Unterhalb dieses Levels wären weitere Abgaben bis in den Bereich des Juni-Tiefs (24.044) oder der 24.000er-Schwelle nicht mehr auszuschließen.

DAX-5-Jahres-Chart Stand: 24.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 24.11.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag 2,15% 5 Tage -4,74% 20 Tage -0,29% 52 Wochen 9,03% im November -1,86% im Jahr 2026 3,46% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 27.001,67 Abstand zum 52-Wochenhoch -6,16% 52-Wochentief 21.863,81 Abstand zum 52-Wochentief 15,89% Allzeithoch 27.001,67 Abstand zum Allzeithoch -6,16% Trend 200-Tage-Linie 24.999,37 Abstand 200-Tage-Linie 1,35% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 25.673,71 Abstand 100-Tage-Linie -1,31% Status (mittelfristig) abwärts 50-Tage-Linie 25.609,71 Abstand 50-Tage-Linie -1,06% Status (kurzfristig) abwärts DAX-Trend-Chart Stand 24.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants