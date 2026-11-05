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DAX – Starker Handelstag

Für den DAX ging es am Tag nach den US-Zwischenwahlen mit einem Tagesplus von 2,2% wieder über die 26.000er-Barriere.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

DAX-7-Monats-Chart Stand: 05.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Während der deutsche Leitindex zuletzt gleich zweimal hintereinander an einem Ausbruchsversuch über die 26.000er-Schwelle gescheitert war, glückte der Re-Break gestern im dritten Anlauf. Angefeuert von einer starken Wall Street kletterten die Blue Chips am Nachmittag sogar bis auf 26.542 Punkte. Zuvor waren die Kurse bereits etwas fester bei 25.889 in die Sitzung gestartet und hatten direkt nach dem Opening das Tagestief bei 25.877 markiert. Mit dem Endstand von 26.438 stand schließlich ein Plus von 2,2% zu Buche.

Ausblick: Aus charttechnischer Sicht hat der DAX mit dem gestrigen Kurssprung die vorherige Bodenbildung zunächst erfolgreich abgeschlossen. Damit könnte neues Potenzial auf der Oberseite freigesetzt werden. Das Long-Szenario: Nach den Kursgewinnen vom gestrigen Mittwoch geht der Blick zuerst zum neuen Monatshoch bei 26.542 Zählern. Kann diese Hürde heute im regulären Handel überboten werden, würde das amtierende Allzeithoch vom 28. August (26.619) in den Fokus rücken. Einen Ausbruch auf neue Bestmarken vorausgesetzt, wäre der weitere Weg vorerst frei von charttechnischen Hindernissen. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite wurde gestern eine ganze Reihe von vormaligen Widerständen wieder in Unterstützungen umgewandelt. Der erste Halt ist jetzt bei 26.400 zu finden, darunter sollten das Zwischenhoch vom 4. September bei 26.168 mit dem Oktober-Top bei 26.106 und die 26.000er-Marke stützend wirken. Erst wenn der DAX noch einmal unter die runde Tausenderschwelle zurückfällt (wichtig: hier gilt der Tagesschluss), müsste über einen neuerlichen Test des Tops vom 6. Juli bei 25.900 nachgedacht werden.

DAX-5-Jahres-Chart Stand: 05.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 05.11.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag 2,22% 5 Tage 2,85% 20 Tage 5,31% 52 Wochen 9,93% im November 2,40% im Jahr 2026 7,95% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 26.618,74 Abstand zum 52-Wochenhoch -0,68% 52-Wochentief 21.863,81 Abstand zum 52-Wochentief 20,92% Allzeithoch 26.618,74 Abstand zum Allzeithoch -0,68% Trend 200-Tage-Linie 24.913,48 Abstand 200-Tage-Linie 6,12% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 25.547,36 Abstand 100-Tage-Linie 3,48% Status (mittelfristig) aufwärts 50-Tage-Linie 25.571,45 Abstand 50-Tage-Linie 3,39% Status (kurzfristig) aufwärts DAX-Trend-Chart Stand 05.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants