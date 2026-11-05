DAX – Starker Handelstag
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Für den DAX ging es am Tag nach den US Zwischenwahlen mit einem Tagesplus von 22 wieder über die 26000er Barriere
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DAX – Starker Handelstag
Donnerstag, 5. November 2026
Für den DAX ging es am Tag nach den US-Zwischenwahlen mit einem Tagesplus von 2,2% wieder über die 26.000er-Barriere.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Rückblick: Während der deutsche Leitindex zuletzt gleich zweimal hintereinander an einem Ausbruchsversuch über die 26.000er-Schwelle gescheitert war, glückte der Re-Break gestern im dritten Anlauf. Angefeuert von einer starken Wall Street kletterten die Blue Chips am Nachmittag sogar bis auf 26.542 Punkte. Zuvor waren die Kurse bereits etwas fester bei 25.889 in die Sitzung gestartet und hatten direkt nach dem Opening das Tagestief bei 25.877 markiert. Mit dem Endstand von 26.438 stand schließlich ein Plus von 2,2% zu Buche.
Ausblick: Aus charttechnischer Sicht hat der DAX mit dem gestrigen Kurssprung die vorherige Bodenbildung zunächst erfolgreich abgeschlossen. Damit könnte neues Potenzial auf der Oberseite freigesetzt werden. Das Long-Szenario: Nach den Kursgewinnen vom gestrigen Mittwoch geht der Blick zuerst zum neuen Monatshoch bei 26.542 Zählern. Kann diese Hürde heute im regulären Handel überboten werden, würde das amtierende Allzeithoch vom 28. August (26.619) in den Fokus rücken. Einen Ausbruch auf neue Bestmarken vorausgesetzt, wäre der weitere Weg vorerst frei von charttechnischen Hindernissen. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite wurde gestern eine ganze Reihe von vormaligen Widerständen wieder in Unterstützungen umgewandelt. Der erste Halt ist jetzt bei 26.400 zu finden, darunter sollten das Zwischenhoch vom 4. September bei 26.168 mit dem Oktober-Top bei 26.106 und die 26.000er-Marke stützend wirken. Erst wenn der DAX noch einmal unter die runde Tausenderschwelle zurückfällt (wichtig: hier gilt der Tagesschluss), müsste über einen neuerlichen Test des Tops vom 6. Juli bei 25.900 nachgedacht werden.
|Produkt (Call)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Call
|WA1DD9
|23.526,75
|8,54
|Open End Turbo Call
|WA4906
|24.530,08
|12,55
|Produkt (Put)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Put
|WB2L25
|29.785,10
|8,43
|Open End Turbo Put
|WB01N9
|28.775,64
|12,46
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|Entwicklung
|Tag
|2,22%
|5 Tage
|2,85%
|20 Tage
|5,31%
|52 Wochen
|9,93%
|im November
|2,40%
|im Jahr 2026
|7,95%
|Hoch- / Tiefpunkte
|52-Wochenhoch
|26.618,74
|Abstand zum 52-Wochenhoch
|-0,68%
|52-Wochentief
|21.863,81
|Abstand zum 52-Wochentief
|20,92%
|Allzeithoch
|26.618,74
|Abstand zum Allzeithoch
|-0,68%
|Trend
|200-Tage-Linie
|24.913,48
|Abstand 200-Tage-Linie
|6,12%
|Status (langfristig)
|aufwärts
|100-Tage-Linie
|25.547,36
|Abstand 100-Tage-Linie
|3,48%
|Status (mittelfristig)
|aufwärts
|50-Tage-Linie
|25.571,45
|Abstand 50-Tage-Linie
|3,39%
|Status (kurzfristig)
|aufwärts
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.