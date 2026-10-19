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DAX startet schwach, Ölmarkt beruhigt sich

Sebastian Bleser

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DAX 40
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News | Analysen
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der DAX startet schwächer in die neue Handelswoche. Auch der EuroStoxx 50 notiert leicht im Minus. An den US-Börsen zeichnet sich dagegen ein freundlicher Handelsauftakt ab. Die Futures auf Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 legen vorbörslich zu. Der Nikkei 225 korrigierte nach dem Kursrutsch von Freitag und beendete den Handelstag mit deutlichen Aufschlägen.

In eigener Sache

Makroökonomischer Überblick

Am Rohstoffmarkt bleibt die Entwicklung im Nahen Osten das bestimmende Thema. Zwar gaben die Ölpreise zum Wochenauftakt nach, nachdem Brent-Rohöl zuletzt den höchsten Stand seit Mai erreicht hatte. Die geopolitische Lage bleibt jedoch angespannt. Neue Angriffe auf Tanker im Persischen Golf sowie Attacken der Huthi-Miliz auf Ziele in Saudi-Arabien verdeutlichen die bestehenden Risiken für die Energieversorgung.

Für eine gewisse Entspannung sorgten dagegen Aussagen aus den USA. Nach Angaben von Energieminister Chris Wright haben sich die Rohöllieferungen aus dem Persischen Golf deutlich erholt. Gleichzeitig wird über die mögliche Freigabe zusätzlicher Dieselreserven gesprochen, um die Versorgungslage zu stabilisieren.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Hannover Rück rücken nach Aussagen zur Entwicklung des deutschen Kfz-Versicherungsmarktes in den Fokus. Der Rückversicherer erwartet, dass die Gewinne der Branche nach der Rückkehr in die Gewinnzone erneut unter Druck geraten. Steigende Kosten für Reparaturen und Ersatzteile dürften die Profitabilität belasten. Für Anleger ist die Einschätzung besonders relevant, da Hannover Rück als führender Kfz-Rückversicherer einen umfassenden Einblick in die Marktentwicklung besitzt.

Auch Boeing stehen im Blickpunkt. Auf einer der wichtigsten Veranstaltungen der US-Verteidigungsindustrie wurden die zunehmende Bedeutung von Munition, Raketensystemen und flexibleren Beschaffungsstrukturen hervorgehoben. Gleichzeitig wurde deutlich, dass das Pentagon künftig verstärkt auf offene Systeme und einen breiteren Wettbewerb setzen möchte. Für Boeing unterstreicht dies die strategische Bedeutung des Verteidigungs- und Raumfahrtgeschäfts in einem Umfeld steigender globaler Sicherheitsausgaben.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
DAX® Bull HD7PDG 61,51 19297,672474 Punkte 4,14 Open End
DAX® Bear UN32L8 34,71 28920,788637 Punkte 7,31 Open End
Gold Bull UR4146 9,47 4087,652452 USD 41,25 Open End
X-DAX® Bear UR2KJ5 7,07 26130,728108 Punkte 36,37 Open End
Nebius Group N.V. Bull UR2H1E 1,51 157,528861 USD 10,39 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.01.2026; 09:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Nasdaq-100® Put UN6E4U 3,27 27000,00 Punkte 15,94 18.12.2026
Nasdaq-100® Put UN6ZLT 4,71 28000,00 Punkte 16,00 18.12.2026
Siemens AG Call UG1P46 0,42 300,00 EUR 15,18 16.12.2026
Visa Inc. Call UG2E8J 5,36 350,00 USD 5,90 13.01.2027
Sandisk Corp. Call UN8221 1,40 1450,00 USD 4,10 13.01.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.10.2026; 09:15 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Nasdaq-100® Short UN7CL9 3,36 34054,660592 Punkte 6 Open End
Nasdaq-100® Short UN83R3 1,51 31621,585091 Punkte 12 Open End
Heidelberg Materials AG Long UN5QR4 1,09 120,363802 EUR 6 Open End
DAX® Long HD6SGF 9,85 21362,873317 Punkte 6 Open End
Nvidia Corp. Long HD31H2 4,89 160,728178 USD 4 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.10.2026; 09:15 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

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Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

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