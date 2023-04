DAX taucht ab. Sartorius und Tesla unter Druck.

Folgen FACEBOOK

Die am Morgen veröffentlichten Daten fielen mehrheitlich positiv aus. Der Auftragsbestand in der deutschen Industrie legte im Februar zu und die Erzeugerpreise sind weiterhin rückläufig. Dies reichte dennnoch nicht, um dem DAX® positive Impulse zu geben. Vielmehr tauchte der Leitindex in der ersten Handelsstunde unter die Marke von 15.800 Punkte. Bei den Unternehmen standen heute erneut die veröffentlichten Zahlen im Fokus.