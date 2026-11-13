DAX - Temporär über 27.000 Punkten
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Mit einem Aufwärtsgap (26.663 zu 26.671 Punkte) ist der DAX® gestern über die historischen Rekordstände bei 26.574/26.619/26.693 Punkten gesprungen. Dank des Vorstoßes in „uncharted territory“ liegt inzwischen die zuletzt diskutierte „Tasse-Henkel“-Formation tatsächlich vor (siehe Chart). Rein rechnerisch lässt sich das Anschlusspotenzial – abgeleitet aus der Höhe des Musters – auf 1.800 Punkten veranschlagen. In der Konsequenz sollte die gestern zwischenzeitlich erreichte 27.000er-Marke noch nicht das Ende der Fahnenstange markieren. Vielmehr ist vermutlich der Startschuss für ein konstruktives Jahresende beim DAX® gefallen. Unter Tradinggesichtspunkten können Anlegerinnen und Anleger den Stop-Loss für bestehende Engagements auf die eingangs angeführten Ausbruchsmarken nachziehen. Einen unterstützenden Faktor stellt aktuell die Börsenstimmung dar, denn die jüngste Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) signalisiert einen sehr hohen Bärenanteil (51,4 %) unter den US-Privatanlegern. Prozentsätze oberhalb der 50%-Schwelle zeugen von einer hohen Grundskepsis unter den amerikanischen Retailinvestoren, was den Aktienmarkt kurzfristig eher nach unten absichert.
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