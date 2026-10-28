DAX – Trendlinien im Fokus
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Nach den Kursgewinnen vom Wochenauftakt +09 hat der DAX gestern weitere 07 aufgesattelt und damit den GD100 erneut überboten
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DAX – Trendlinien im Fokus
Mittwoch, 28. Oktober 2026
Nach den Kursgewinnen vom Wochenauftakt (+0,9%) hat der DAX gestern weitere 0,7% aufgesattelt und damit den GD100 erneut überboten.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Rückblick: Der deutsche Leitindex konnte am gestrigen Dienstag an die Aufwärtstendenzen vom Vortag anknüpfen und dank eines Tagesgewinns von 0,7% sowohl die 100-Tage-Linie als auch das Januar-Top erneut überbieten. Dabei waren die Blue Chips bei 25.370 zunächst etwas schwächer in die Sitzung gestartet, kehrten nach dem Rückfall auf das Tagestief bei 25.340 aber bald in die Gewinnzone zurück. In der Spitze stieg das Aktienbarometer sogar bis auf 25.647 Zähler, ehe der Handel am kurzfristigen GD50 beendet wurde.
Ausblick: Dank der gestrigen Sitzung ist der DAX ein weiteres Mal über die Doppelhürde aus dem GD100 und dem Januar-Hoch ausgebrochen. Um den Ausbruch zu bestätigen und die zuletzt kursbestimmende Schiebezone nach oben zu verlassen, wäre aber der Sprung über die nächsten Hürden notwendig. Das Long-Szenario: Oberhalb der 50-Tage-Linie (aktuell bei 25.592) würden sich die Blicke auf das Verlaufshoch vom 6. Juli bei 25.900 richten. Darüber könnte sich ein Sprint an die 26.000er-Barriere entwickeln, ehe es um das Top vom 4. September bei 26.168 und den Bremsbereich an der 26.400er-Marke gehen dürfte. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite hat sich das Januar-Top (25.508) mit der 100-Tage-Linie (25.467) wieder bei den Unterstützungen einsortiert. Unterhalb des September-Tiefs bei 25.164 müsste indes bereits auf die 25.000er-Marke mit der oberen Begrenzung des Trendkanals geachtet werden. Darunter sollte der GD200 (24.881) stützend wirken, bevor das Juli-Tief (24.651) mit der unteren Trendkanalbegrenzung in den Fokus rücken würde. Etwas tiefer käme das Juni-Tief (24.044) als Haltestelle infrage.
|Produkt (Call)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Call
|UJ5DB1
|22.623,17
|8,57
|Open End Turbo Call
|WA1KMQ
|23.584,63
|12,61
|Produkt (Put)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Put
|WB0XVW
|28.605,53
|8,54
|Open End Turbo Put
|WB1DTH
|27.631,33
|12,63
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|Entwicklung
|Tag
|0,71%
|5 Tage
|1,13%
|20 Tage
|0,75%
|52 Wochen
|5,40%
|im Oktober
|1,55%
|im Jahr 2026
|4,49%
|Hoch- / Tiefpunkte
|52-Wochenhoch
|26.618,74
|Abstand zum 52-Wochenhoch
|-3,86%
|52-Wochentief
|21.863,81
|Abstand zum 52-Wochentief
|17,05%
|Allzeithoch
|26.618,74
|Abstand zum Allzeithoch
|-3,86%
|Trend
|200-Tage-Linie
|24.880,64
|Abstand 200-Tage-Linie
|2,85%
|Status (langfristig)
|aufwärts
|100-Tage-Linie
|25.466,70
|Abstand 100-Tage-Linie
|0,49%
|Status (mittelfristig)
|aufwärts
|50-Tage-Linie
|25.591,94
|Abstand 50-Tage-Linie
|0,00%
|Status (kurzfristig)
|abwärts
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.