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DAX – Trendlinien im Fokus

In eigener Sache

Nach den Kursgewinnen vom Wochenauftakt (+0,9%) hat der DAX gestern weitere 0,7% aufgesattelt und damit den GD100 erneut überboten.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

DAX-7-Monats-Chart Stand: 28.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Der deutsche Leitindex konnte am gestrigen Dienstag an die Aufwärtstendenzen vom Vortag anknüpfen und dank eines Tagesgewinns von 0,7% sowohl die 100-Tage-Linie als auch das Januar-Top erneut überbieten. Dabei waren die Blue Chips bei 25.370 zunächst etwas schwächer in die Sitzung gestartet, kehrten nach dem Rückfall auf das Tagestief bei 25.340 aber bald in die Gewinnzone zurück. In der Spitze stieg das Aktienbarometer sogar bis auf 25.647 Zähler, ehe der Handel am kurzfristigen GD50 beendet wurde.

Ausblick: Dank der gestrigen Sitzung ist der DAX ein weiteres Mal über die Doppelhürde aus dem GD100 und dem Januar-Hoch ausgebrochen. Um den Ausbruch zu bestätigen und die zuletzt kursbestimmende Schiebezone nach oben zu verlassen, wäre aber der Sprung über die nächsten Hürden notwendig. Das Long-Szenario: Oberhalb der 50-Tage-Linie (aktuell bei 25.592) würden sich die Blicke auf das Verlaufshoch vom 6. Juli bei 25.900 richten. Darüber könnte sich ein Sprint an die 26.000er-Barriere entwickeln, ehe es um das Top vom 4. September bei 26.168 und den Bremsbereich an der 26.400er-Marke gehen dürfte. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite hat sich das Januar-Top (25.508) mit der 100-Tage-Linie (25.467) wieder bei den Unterstützungen einsortiert. Unterhalb des September-Tiefs bei 25.164 müsste indes bereits auf die 25.000er-Marke mit der oberen Begrenzung des Trendkanals geachtet werden. Darunter sollte der GD200 (24.881) stützend wirken, bevor das Juli-Tief (24.651) mit der unteren Trendkanalbegrenzung in den Fokus rücken würde. Etwas tiefer käme das Juni-Tief (24.044) als Haltestelle infrage.

DAX-5-Jahres-Chart Stand: 28.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 28.10.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag 0,71% 5 Tage 1,13% 20 Tage 0,75% 52 Wochen 5,40% im Oktober 1,55% im Jahr 2026 4,49% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 26.618,74 Abstand zum 52-Wochenhoch -3,86% 52-Wochentief 21.863,81 Abstand zum 52-Wochentief 17,05% Allzeithoch 26.618,74 Abstand zum Allzeithoch -3,86% Trend 200-Tage-Linie 24.880,64 Abstand 200-Tage-Linie 2,85% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 25.466,70 Abstand 100-Tage-Linie 0,49% Status (mittelfristig) aufwärts 50-Tage-Linie 25.591,94 Abstand 50-Tage-Linie 0,00% Status (kurzfristig) abwärts DAX-Trend-Chart Stand 28.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants