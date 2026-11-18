Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der DAX startet leicht fester in den Handelstag. Auch der EuroStoxx 50 legt moderat zu. An den US-Börsen zeichnet sich ebenfalls ein positiver Auftakt ab: Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 notieren vorbörslich im Plus, wobei Technologiewerte nach den starken Nvidia Zahlen die stärksten Zugewinne verzeichnen. Der Nikkei 225 schloss den Handel in Tokio ebenfalls höher.

In eigener Sache

Makroökonomischer Überblick

Die britische Inflationsrate ist im Oktober von 3,5 auf 3,6 Prozent gestiegen und hat damit den höchsten Stand seit einem Jahr erreicht. Haupttreiber waren erneut höhere Kraftstoffpreise. Gegenüber September erhöhten sich die Verbraucherpreise um 0,5 Prozent. Die Kerninflation verharrte bei 2,8 Prozent. Damit bleibt der Preisauftrieb deutlich über dem Zwei-Prozent-Ziel der Bank of England und schränkt den geldpolitischen Spielraum der Notenbank ein. Am Abend richtet sich der Blick zudem auf das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank, das Hinweise auf mögliche weitere Zinserhöhungen liefern könnte.

Meistgehandelte Basiswerte im Überblick

Nvidia legen nach überraschend starken Quartalszahlen vorbörslich zu. Der Chipkonzern übertraf die Umsatzerwartungen und stellte für das laufende Quartal Erlöse von rund 130 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Besonders das Geschäft mit Rechenzentren bestätigte die weiterhin hohe Nachfrage nach KI-Infrastruktur. Trotz des positiven Zahlenwerks bleiben Anleger wegen des Führungswechsels und neuer US-Exportbeschränkungen für Hochleistungschips vorsichtig.

Gold fällt erstmals seit September 2025 unter die Marke von 3.800 US-Dollar je Feinunze. Belastend wirken Aussagen mehrerer Vertreter der Federal Reserve, wonach zur Eindämmung der Inflation weitere Zinserhöhungen notwendig werden könnten. Steigende Renditen erhöhen die Attraktivität verzinslicher Anlagen und setzen das unverzinste Edelmetall unter Druck. Seit dem Rekordhoch zu Jahresbeginn hat Gold damit rund ein Drittel an Wert verloren.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull HC1N0E 93,01 16826,40538 Punkte 2,82 Open End Nasdaq-100® Bull UN7724 11,54 26078,400134 USD 23,66 Open End X-DAX® Bear UR4W3J 62,79 32397,465699 Punkte 4,10 Open End Nasdaq-100® Bull HZ3AK1 124,83 13623,315521 USD 1,99 Open End Nvidia Corp. Bull UG5MJF 3,55 121,558755 USD 4,00 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.11.2026; 09:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Advanced Micro Devices Inc. Call UN87QW 1,28 800,00 USD 5,99 17.03.2027 DAX® Put UR3DHJ 2,12 25800,00 Punkte 42,85 27.11.2026 S&P 500® (Price Return) Put UG9ZUW 1,65 7000,00 USD 11,42 19.03.2027 Nvidia Corp. Call UG1X0K 0,092 200,00 USD 13,86 16.12.2026 Nvidia Corp. Put UG2C7D 1,70 170,00 USD 5,31 13.01.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.11.2026; 09:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit IONOS Group SE Short HD6820 1,73 52,589658 EUR 2 Open End Nasdaq-100® Short UN7CL9 4,61 31502,908251 Punkte 6 Open End DAX® Long UR4R4N 4,46 25181,007206 Punkte 30 Open End Nasdaq-100® Long UR4P8C 4,35 25507,03954 Punkte 18 Open End ASML Holding NV Long UR4RJX 10,18 989,641385 EUR 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.11.2026; 09:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.