DAX und Ölpreise leichter, Nvidia nach Spionageeklat im Fokus
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Der DAX startet am Montag leichter in die neue Woche. Der EuroStoxx 50 notiert dagegen knapp im Plus. An den US-Börsen zeichnen sich unterschiedliche Vorgaben ab: Der Dow Jones legt zu während S&P 500 und Nasdaq 100 nachgeben. Der Nikkei 225 schloss den Handel in Tokio leicht freundlich.
Makroökonomischer Überblick
Meistgehandelte Aktien im Überblick
SAP profitieren von einer deutlichen Hochstufung durch JPMorgan. Die US-Bank erhöhte das Kursziel von 175 auf 275 Euro und stufte die Aktie von „Neutral“ auf „Overweight“ hoch. Analyst Toby Ogg sieht die produktive Nutzung Künstlicher Intelligenz in Unternehmen als wichtigen Wachstumstreiber. KI-Anwendungen hielten zunehmend Einzug in zentrale Softwaresysteme während auch das eigene KI-Angebot der Walldorfer Fortschritte mache.
Nvidia stehen wegen einer internen Untersuchung im Fokus. Der Chipkonzern prüft Berichte über mögliche ausländische Spionageaktivitäten gegen Firmenchef Jensen Huang. Die Untersuchung soll von Mitgliedern des Verwaltungsrates und externen Ermittlern geführt werden. Angesichts der dominierenden Stellung Nvidias bei KI-Chips und der Spannungen um amerikanische Exportbeschränkungen nach China erhält der Vorgang besondere Brisanz.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Nasdaq-100®
|Bull
|UN6QPX
|6,37
|26034,074142 USD
|32,07
|Open End
|DAX®
|Bull
|UR49XG
|4,66
|25339,203483 Punkte
|59,78
|Open End
|Nvidia Corp.
|Bull
|UG6L0Z
|1,19
|162,399142 USD
|13,33
|Open End
|Nemetschek SE
|Bull
|UR3ZVL
|0,45
|64,284186 EUR
|36,44
|Open End
|X-DAX®
|Bear
|UR4LNT
|62,38
|31998,498192 Punkte
|4,14
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.11.2026; 09:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Nvidia Corp.
|Call
|UR0EL0
|1,63
|230,00 USD
|4,30
|19.01.2028
|Nvidia Corp.
|Put
|UG2C7F
|2,08
|190,00 USD
|-3,68
|13.01.2027
|Nasdaq-100®
|Put
|UN6E46
|4,25
|24800,00 USD
|-13,22
|18.12.2026
|Münchener RE
|Call
|UG1P2N
|0,72
|600,00 EUR
|22,60
|16.12.2026
|SAP SE
|Call
|UG1WGE
|2,12
|220,00 EUR
|5,33
|16.06.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.11.2026; 09:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Marvell Technology Group Ltd.
|Long
|UR4KR1
|16,05
|94,210316 USD
|3
|Open End
|Nasdaq-100®
|Long
|UN8QD7
|4,96
|20256,828621 Punkte
|4
|Open End
|DAX®
|Long
|HD6SGF
|10,37
|21527,629061 Punkte
|6
|Open End
|Nemetschek SE
|Long
|UN3KSD
|3,02
|43,196572 EUR
|3
|Open End
|Nasdaq-100®
|Long
|UN601P
|4,14
|24306,641497 Punkte
|10
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.11.2026; 09:00 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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