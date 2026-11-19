Videocast – Apple: Im Konsolidierungsmodus

DAX – Unter 26.000 Punkten

In eigener Sache

Für den DAX ging es auch am vierten Handelstag hintereinander weiter abwärts. Dabei fielen die Blue Chips unter die 26.000er-Marke zurück.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

DAX-7-Monats-Chart Stand: 19.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Während sich der deutsche Leitindex am Dienstag noch oberhalb der 26.000er-Schwelle behauptet hatte, rutschten die Notierungen am gestrigen Mittwoch per Tagesschluss unter die vielbeachtete Haltelinie ab. Zwar waren die Blue Chips zunächst mit einem leichten Plus und einem Tageshoch bei 26.139 in die Sitzung gestartet, über Mittag kamen die Notierungen jedoch erneut unter Druck und fielen in die Verlustzone zurück. Nach dem Rückfall auf das Tagestief bei 25.724 endete der Handel schließlich bei 25.736 Zählern (-1,2%).

Ausblick: Mit dem gestrigen Abwärtstag ist der DAX auf das Kursniveau von Anfang November zurückgefallen. Gleichzeitig könnte nun auch das bisherige Monatstief auf den Prüfstand gestellt werden. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite müsste jetzt bereits auf die mittelfristige 100-Tage-Linie (aktuell bei 25.689) geachtet werden, die zusammen mit dem kurzfristigen GD50 (25.625) und dem Tief vom 6. November (25.618) eine Auffangzone bildet. Unterhalb dieses Levels wären weitere Abgaben bis an das September-Tief bei 25.164 und/oder bis zur 25.000er-Marke mit dem langfristigen GD200 (24.996) möglich. Darunter sollte das Oktober-Tief bei 24.793 stützend wirken. Das Long-Szenario: In der Gegenrichtung haben sich das Verlaufshoch vom 6. Juli bei 25.900 und die 26.000er-Barriere wieder bei den Widerständen einsortiert. Im nächsten Schritt müssten auch das Oktober-Top bei 26.106 und das Zwischenhoch vom 4. September bei 26.168 überboten werden, bevor das offene Gap vom Dienstag bei 26.599 geschlossen werden könnte. In diesem Zusammenhang wäre auch eine Rückkehr über das August-Top bei 26.619 denkbar.

DAX-5-Jahres-Chart Stand: 19.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 19.11.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag -1,19% 5 Tage -3,47% 20 Tage 0,36% 52 Wochen 11,11% im November -0,32% im Jahr 2026 5,09% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 27.001,67 Abstand zum 52-Wochenhoch -4,69% 52-Wochentief 21.863,81 Abstand zum 52-Wochentief 17,71% Allzeithoch 27.001,67 Abstand zum Allzeithoch -4,69% Trend 200-Tage-Linie 24.995,65 Abstand 200-Tage-Linie 2,96% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 25.689,46 Abstand 100-Tage-Linie 0,18% Status (mittelfristig) aufwärts 50-Tage-Linie 25.625,04 Abstand 50-Tage-Linie 0,43% Status (kurzfristig) aufwärts DAX-Trend-Chart Stand 19.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants