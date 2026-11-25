Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der DAX startet nahezu unverändert in den Handelstag und kann sich leicht im Plus halten. Der EuroStoxx 50 gibt dagegen nach. An den US-Börsen zeichnet sich ein schwächerer Auftakt ab: Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 notieren vorbörslich im Minus. Der Nikkei 225 schloss den Handel in Tokio ebenfalls schwächer.

Makroökonomischer Überblick

Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal schwächer gewachsen als zunächst angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt legte gegenüber dem Vorquartal lediglich um 0,1 Prozent zu, nachdem vorläufig noch ein Plus von 0,2 Prozent gemeldet worden war. Belastend wirkten vor allem rückläufige Exporte und eine zurückhaltende Konsumnachfrage. Insbesondere bei Nahrungsmitteln und Energieprodukten hielten sich Verbraucher mit Ausgaben zurück. Auch die Industrie bekam Gegenwind durch das Niedrigwasser im Sommer und schwächere Ausfuhren von Fahrzeugen, Chemieprodukten und Metallen. Für das Gesamtjahr bleiben die Konjunkturerwartungen dennoch vergleichsweise robust, gestützt durch höhere Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Schaeffler stehen im Fokus, nachdem die Aktie seit Jahresbeginn mehr als 40 Prozent an Wert verloren hat. Anleger richten den Blick zunehmend auf neue Wachstumsfelder jenseits des klassischen Automobilgeschäfts. Besonders das Engagement im Bereich humanoider Robotik sorgt für Aufmerksamkeit. Das Geschäft befindet sich zwar noch in einer frühen Phase, könnte mittelfristig jedoch eine zusätzliche Ertragssäule werden. Gleichzeitig profitieren die Franken von einer breiten Aufstellung in Industrie- und Mobilitätsanwendungen.

Henkel geraten nach einem starken Jahr etwas stärker unter Beobachtung. Nach den zuletzt robusten Geschäftszahlen richtet sich der Fokus zunehmend auf die Entwicklung der Kostenbasis im kommenden Jahr. Steigende Rohstoff- und Energiekosten könnten die Margen belasten. Gleichzeitig bleibt die Nachfrage in wichtigen Konsumgütersegmenten solide. Entscheidend wird sein, ob Henkel die bisher erreichten Effizienzgewinne in einem anspruchsvolleren Umfeld verteidigen kann.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear HA007E 9,74 9,75 28,45 Open End Nasdaq-100® Bull UG6GQQ 28,52 28,53 USD 8,71 Open End DAX® Bull HA004Y 2,57 2,58 72,47 Open End Nvidia Corp. Bull UG5228 3,11 3,12 USD 4,56 Open End Aixtron SE Bull UR48H0 0,18 0,19 EUR 14,70 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.11.2026; 09:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Amazon.com Call UG1WAD 0,69 255,00 USD 17,12 16.12.2026 Nasdaq-100® Put UN6E4U 14,70 27000,00 USD 8,76 18.12.2026 Aixtron SE Call UN2YB0 4,11 30,00 EUR 3,35 16.06.2027 DAX® Put UN2VYT 12,59 25700,00 Punkte 10,92 19.03.2027 DAX® Put UG9Z2B 5,03 25000,00 Punkte 22,53 18.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.11.2026; 09:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Nasdaq-100® Long UN8QD7 3,98 19664,608684 Punkte 4 Open End DAX® Short UR1SVE 7,81 26685,383618 Punkte 15 Open End Nasdaq-100® Long UR4URA 2,39 23597,0277 Punkte 10 Open End Palantir Technologies Inc Long UR5A1H 12,35 128,975618 USD 5 Open End GE Vernova Inc. Long UN7KX3 3,16 360,442969 USD 2 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.11.2026; 09:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.