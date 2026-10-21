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DAX – Verluste wieder aufgeholt

In eigener Sache

Nach dem Rücksetzer vom Montag (-1,2%) hat der deutsche Leitindex sein zwischenzeitliches Tagesminus gestern bis zur Schlussglocke auf 0,1% eingedämmt.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

DAX-7-Monats-Chart Stand: 21.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Der DAX hat am gestrigen Dienstag eine starke Aufholjagd gezeigt und seine Tagesverluste fast vollständig wieder aufgeholt. Dabei waren die Notierungen bereits mit einem 100-Punkte-Gap bei 25.220 in die Sitzung gestartet und im Tief noch am Vormittag auf 25.050 zurückgefallen. Dank einer einsetzenden Erholung zum Handelsstart an der Wall Street kletterten die Kurse am späten Nachmittag auf das Tageshoch bei 25.407 Punkten, fielen zur Schlussglocke aber in die Verlustzone zurück.

Ausblick: Mit dem Schlusskurs bei 25.304 hat sich der DAX gestern erneut über der oberen Begrenzung des Abwärtstrendkanals behauptet. Zudem tendierten die Notierungen auch nachbörslich wieder fester. Das Long-Szenario: Können die Blue Chips die positiven Tendenzen heute im regulären Handel bestätigen, sollten im ersten Schritt der mittelfristige GD100 (aktuell bei 25.430) und zur Bestätigung auch das Januar-Top (25.508) überboten werden. Nur wenig höher würden mit der kurzfristigen 50-Tage-Linie (25.697) und dem Verlaufshoch vom 6. Juli bei 25.900 die nächsten charttechnischen Hürden warten. Oberhalb der 26.000er-Barriere könnte sich dann ein Sprint an das Top vom 4. September bei 26.168 entwickeln. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite müsste zuerst auf die obere Trendkanalbegrenzung im Bereich von derzeit 25.200 geachtet werden. Darunter sollte das September-Tief bei 25.164 mit der 25.000er-Marke stützend wirken, ehe sich die Blicke auf die langfristige 200-Tage-Linie (24.878) richten würden. Unterhalb der Trendlinie dürfte es schließlich um das Juli-Tief bei 24.651 und die untere Trendkanalbegrenzung gehen. Danach wäre der nächste Halt am Juni-Tief bei 24.044 zu finden.

DAX-5-Jahres-Chart Stand: 21.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 21.10.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag -0,06% 5 Tage 0,18% 20 Tage -1,07% 52 Wochen 4,00% im Oktober 0,42% im Jahr 2026 3,32% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 26.618,74 Abstand zum 52-Wochenhoch -4,94% 52-Wochentief 21.863,81 Abstand zum 52-Wochentief 15,74% Allzeithoch 26.618,74 Abstand zum Allzeithoch -4,94% Trend 200-Tage-Linie 24.878,28 Abstand 200-Tage-Linie 1,71% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 25.430,19 Abstand 100-Tage-Linie -0,49% Status (mittelfristig) abwärts 50-Tage-Linie 25.678,70 Abstand 50-Tage-Linie -1,46% Status (kurzfristig) abwärts DAX-Trend-Chart Stand 21.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants