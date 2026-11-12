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DAX - Vor neuen Rekordhochs

Jörg Scherer

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DAX 40
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News | Analysen
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Vor neuen Rekordhochs

Das Tageshoch hat der DAX® gestern mit 26.659 Punkten exakt im Dunstkreis des entscheidenden charttechnischen Deckels ausgebildet. Als solchen definieren wir weiterhin die historischen Rekordstände seit August bei 26.574/26.619/26.693 Punkten. Gelingt der Ausbruch, kann die Kursentwicklung seit Ende August als klassische „Tasse-Henkel-Formation“ interpretiert werden (siehe Chart). Solange die jüngste Kurslücke (26.276 zu 26.347 Punkte) verteidigt wird, besitzt das Aktienbarometer gute Chancen in Sachen „Vorstoß in uncharted territory“. Aus der Höhe des „Tasse-Henkel“-Musters lässt sich im Erfolgsfall ein Anschlusspotenzial von 1.800 Punkten ableiten, d. h. der DAX® dürfte dann nochmals deutlich weiterlaufen. Während das angeführte Gap als kurzfristige Unterstützung dient, bildet die Kombination aus der Nackenlinie der jüngsten Bodenbildung und der 50-Tage-Linie (akt. bei 25.643/25.578 Punkten) einen strategischen Rückzugsbereich. Einen unterstützenden Faktor stellt aktuell die Börsenstimmung dar, denn die jüngste Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) signalisiert einen sehr hohen Bärenanteil (51,4 %) unter den US-Privatanlegern.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



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