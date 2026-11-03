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DAX – Vorbörslich schwächer

In eigener Sache

Nach dem Rücksetzer vom Freitag (-0,9%) konnte der DAX zum Start in den November wieder um 0,6% auf 25.981 zulegen.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

DAX-7-Monats-Chart Stand: 03.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Während der deutsche Leitindex am Freitag die Kursgewinne aus den vorangegangenen Sitzungen konsolidiert hatte, konnten die Blue Chips zum gestrigen Wochen- und Monatsauftakt wieder nach oben drehen. Dabei markierten die Notierungen nach dem Opening bei 25.803 (Schlusskurs vom Freitag bei 25.818) zunächst das frühe Tagestief bei 25.742 Punkten, kehrten später aber in die Gewinnzone zurück. In der Spitze stiegen die Kurse sogar bis auf 26.022 Zähler, fielen zur Schlussglocke jedoch wieder unter die runde 26.000er-Schwelle.

Ausblick: Vorbörslich zeichnet sich für den DAX heute zunächst ein schwächerer Handelsstart ab. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sollte nun zunächst auf das Verlaufshoch vom 6. Juli bei 25.900 geachtet werden. Verlieren die Kurse diesen Halt auch im regulären Handel, könnte die Auffangzone aus der kurzfristigen 50-Tage-Linie (aktuell bei 25.576) und der 100-Tage-Linie (25.523) mit dem Januar-Top (25.508) auf den Prüfstand gestellt werden. Darunter dürfte das September-Tief bei 25.164 mit der 25.000er-Marke stützend wirken, bevor die langfristige 200-Tage-Linie (24.901) als mögliche Unterstützung infrage käme. Der nächste Halt wäre dann am Juli-Tief bei 24.651 zu finden. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite wurde dagegen die 26.000er-Barriere erneut als Widerstand bestätigt. Gelingt der Sprung über dieses Level (wichtig: per Tagesschluss), würden das Oktober-Top bei 26.106 und das Zwischenhoch vom 4. September bei 26.168 in den Fokus rücken. Darüber hätten die Kurse Platz für einen Hochlauf an den Bremsbereich rund um 26.400 Zähler, ehe es um das amtierende Allzeithoch bei 26.619 gehen dürfte.

DAX-5-Jahres-Chart Stand: 03.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 03.11.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag 0,63% 5 Tage 2,24% 20 Tage 2,88% 52 Wochen 7,66% im November 0,63% im Jahr 2026 6,09% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 26.618,74 Abstand zum 52-Wochenhoch -2,40% 52-Wochentief 21.863,81 Abstand zum 52-Wochentief 18,83% Allzeithoch 26.618,74 Abstand zum Allzeithoch -2,40% Trend 200-Tage-Linie 24.900,76 Abstand 200-Tage-Linie 4,34% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 25.522,79 Abstand 100-Tage-Linie 1,80% Status (mittelfristig) aufwärts 50-Tage-Linie 25.576,44 Abstand 50-Tage-Linie 1,58% Status (kurzfristig) aufwärts DAX-Trend-Chart Stand 03.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants