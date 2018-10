DAX  War es das schon wieder für die Bullen?

FACEBOOK DRUCKEN

Hallo zusammen, der DAX® brachte in den vergangenen 24 Stunden den gestern angesprochenen „Erholungsschub in der Größenordnung von 150 bis 200 Punkten“ und klettert heut Vormittag wieder zurück über 11.650 Punkte. Dort geht den Bullen allerdings am Vormittag erst einmal die Luft aus. Die Wall Street wurde in der letzten Handelsstunde gestern Abend noch einmal ordentlich abverkauft. Im Bereich 11.650 bis 11.