DAX  Warten auf die US-Inflationsdaten

Folgen FACEBOOK EMAIL

Der DAX® tritt seit gestern Mittag auf der Stelle und bewegt sich in einer sehr geringen Handelsspanne seitwärts, ohne nennenswerte Bewegungsimpulse. Auch am Freitagvormittag ändert sich daran bislang nichts. Am Nachmittag könnte sich dies allerdings ändern, wenn in den USA wichtige Inflationsdaten anstehen um 14:30 Uhr: Die PCE-Daten am Nachmittag sind ein wichtiger Inflations-Indikator für die US-Notenbank.