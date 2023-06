DAX wartet auf neue Impulse – Seitwärtstrend bietet auch Anlagemöglichkeiten

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.980/16.000/16.080/16.200/16.230/16.330 Punkte Unterstützungsmarken: 15.810/15.860/15.915 Punkte

Der DAX® korrigierte gestern bis zur 61,8%-Retracementlinie. In diesem Bereich stabilisierte sich der Index und kann diese Marke auch zum Auftakt in den heutigen Handel zunächst verteidigen. Auf der Oberseite findet der Index aktuell zwischen 15.980 und 16.000 Punkten eine Widerstandszone. Wird diese Range überwunden, könnten neue Kaufimpulse folgen und den Index in Richtung des jüngsten Hochs von 16.080 Punkten treiben. Dennoch sollte ein wachsamer Blick nach unten gerichtet werden. Unterhalb von 15.900/15.915 Punkten droht eine weitere Verkaufswelle bis 15.810 Punkte (38,2%-Retracementlinie). Die oberen Barrieren der unten beschriebenen Inline-Optionsscheine sind aktuell noch nicht in Gefahr. Sie liegen zwischen 16.500 und 17.000 Punkten. Mit der jüngsten Rally weitete sich der Abstand zu den unteren Barrieren aus. Sie liegen zwischen 12.100 und 15.000 Punkten. Je enger die Bandbreite, um so riskanter ist das Produkt. Der Inliner mit Barrieren bei 12.100 und 16.500 Punkten notiert bei EUR 6,76. Werden die beiden Barrieren bis zum finalen Beobachtungstag nicht berührt, erhalten Anleger am Laufzeitende im Juli EUR 10. Wird eine Barriere verletzt, verfällt das Papier wertlos.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)