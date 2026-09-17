Videocast – NVIDIA Corp: Erster Erholungsversuch?

DAX – Wieder aufwärts?

Vor dem mit großer Spannung erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank konnte der DAX gestern 0,5% auf 25.538 zulegen.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

DAX-7-Monats-Chart Stand: 17.09.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Nachdem die heimischen Blue Chips am Dienstag auf das neue Monatstief bei 25.173 gefallen waren und dabei auch die 100-Tage-Linie auf den Prüfstand gestellt hatten, drehten die Notierungen zur Wochenmitte wieder nach oben. Schon zum Opening bei 25.516 verzeichnete der deutsche Leitindex erste Gewinne (Vortagesschluss bei 25.402), tauchte aber wenig später noch einmal auf das Tagestief bei 25.362 ab. In der Spitze stiegen die Kurse dagegen kurz vor Handelsschluss bis auf 25.599 Zähler.

Ausblick: Mit Blick auf die Kursgewinne vom gestrigen Mittwoch und die festere Vorbörse konnte sich der DAX nach der bisherigen September-Korrektur zunächst stabilisieren. Das Long-Szenario: Nach der erfolgreichen Rückkehr über das Mai- (25.438) und das Januar-Hoch (25.508) ist der nächste Widerstand nun bereits an der kurzfristigen 50-Tage-Linie (aktuell bei 25.749) zu finden. Oberhalb des Tops vom 6. Juli bei 25.900 hätten die Kurse dann Platz für einen Vorstoß an die 26.000er-Barriere mit dem Tief vom 6. August bei 26.082 Punkten. Darüber wäre ein Anstieg an das Top vom 4. September (26.168) bzw. an die 26.400er-Marke möglich, ehe das Zwischenhoch vom 12. August bei 26.574 und das amtierende Rekordhoch bei 26.619 in den Fokus rücken würden. Das Short-Szenario: Unterhalb des Januar- und Mai-Tops müsste dagegen unverändert auf den mittelfristigen GD100 (25.259) und auf das neue September-Tief bei 25.173 geachtet werden. Nach einer Schließung der offenen Kurslücke vom 27. Juli bei 25.099 wären weitere Abgaben bis unter die 25.000er-Schwelle möglich. Darunter sollte die langfristige 200-Tage-Linie (24.753) stützend wirken.

DAX-5-Jahres-Chart Stand: 17.09.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 17.09.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag 0,53% 5 Tage -0,15% 20 Tage -2,12% 52 Wochen 9,33% im September -2,74% im Jahr 2026 4,28% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 26.618,74 Abstand zum 52-Wochenhoch -4,06% 52-Wochentief 21.863,81 Abstand zum 52-Wochentief 16,80% Allzeithoch 26.618,74 Abstand zum Allzeithoch -4,06% Trend 200-Tage-Linie 24.752,89 Abstand 200-Tage-Linie 3,17% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 25.258,75 Abstand 100-Tage-Linie 1,10% Status (mittelfristig) aufwärts 50-Tage-Linie 25.749,26 Abstand 50-Tage-Linie -0,82% Status (kurzfristig) abwärts DAX-Trend-Chart Stand 17.09.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants