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DAX - Wo erfolgt der Ausbruch?

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Wo erfolgt der Ausbruch?

Neue größere Impulse lassen beim DAX® auf sich warten. So stellt auf der Unterseite nach wie vor der Anfang Oktober erfolgreich getestete 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 24.841 Punkten den wichtigsten Stabilisator dar. Die anschließende Erholung sorgte zwar für eine gewisse Entspannung, zu einem Befreiungsschlag kam es bisher aber nicht. Eine entscheidende Barriere stellt zunächst die Widerstandskombination aus 21-Tage-Linie und einer gut einmonatigen Abwärtstrendgeraden um 25.450 Zähler dar. Sollte die Hürde überwunden werden können, kämen als weitere Barrieren die Gleitenden Durchschnitte der vergangenen 38 und 55 Börsentage ins Spiel, welche gemeinsam mit dem Vierwochenhoch um 25.760/25.800 Zähler für einen robusten Widerstand sorgen. Noch aber lässt auch der MACD-Indikator die Bullen im Stich, der auf Tages- und Monatsbasis anhaltend negativ ist und auf Wochenbasis sogar erst Ende September ins Negative gekippt war. Sollte es also doch erstmals seit Juni unter die 200-Tage-Linie gehen, stünde eine waagrechte Haltezone auf dem Prüfstand, welche sich Ende Juni und Mitte Juli etabliert hat und die von etwa 24.550 bis 24.650 Punkte reicht.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: stock3² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: stock3²



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