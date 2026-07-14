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DAX - Zum Wochenstart droht die Fortsetzung der Korrektur

13.07.26 09:05 Uhr

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Zum Wochenstart droht die Fortsetzung der Korrektur

Die vergangene Woche hat die zuvor sehr konstruktive Ausgangslage für den DAX® zunächst wieder verschlechtert. Nach dem Sprung über die Ausbruchszone bei 25.500 Punkten scheiterte der Index am vergangenen Montag am oberen Ende des verflachten Aufwärtstrendkanals. Positiv war, dass sich das Kursbarometer zum Wochenschluss stabilisieren konnte und die Verkaufswelle damit zunächst gestoppt wurde. In diesem Zuge wurden sowohl der im März begonnene Aufwärtstrend als auch der kleinere Aufwärtstrend (Startpunkt: 10. Juni) erfolgreich verteidigt. Unterstützung bot zudem die gepunktete Abwärtstrendlinie, die Anfang des Monats dynamisch überwunden wurde. Zum Start in die neue Woche droht diese Bastion aber zu brechen. Damit rückt im ersten Schritt die 50-Tage-Linie (akt. bei 24.807 Punkten) in den Fokus. Darunter dient das Ende Juni markierte Zwischentief des kleinen Aufwärtstrends bei 24.548 Punkten als mögliche Auffanglinie. Bei einem stärkeren Rückschlag käme das untere Ende des Aufwärtstrendkanals und die momentan genau dort verlaufende 200-Tage-Linie (akt. bei 24.320 Punkten) ins Spiel.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: stock3² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: stock3²



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