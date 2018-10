DEGIRO: DEGIRO Sentiment für Ok: 82% Bullen vs. 18% Bären

Amsterdam, 02.10.2018 - Für den Monat Oktober erwarten 82% der DEGIRO-Kunden einen steigenden Eurostoxx-Index und 18% einen fallenden Index. DEGIRO-Nutzer aus 18 europäischen Ländern haben mit Hilfe der DEGIRO Trading App die Möglichkeit, ihre Meinung zur Indexentwicklung in verschiedenen Zeiträumen abzugeben. Wirecard war durch den Aufstieg in den DAX30-Aktienindex im September stark in den Medien vertreten und ersetzt nun Bayer als meistgehandelte Aktie.

Über Degiro

DEGIRO ist ein Onlinebroker, der seit dem Jahr 2013 am Markt für Privatanleger aktiv ist und mittlerweile Transaktionen im Wert von mehr als 50 Milliarden € pro Jahr an weltweiten Börsen ausführt. DEGIRO hat in 18 Ländern mehr als 300.000 Kunden. DEGIRO wird in den Niederlanden von der AFM (Aufsichtbehörde für Finanzinstitute) und der DNB (Niederländische Zentralbank) reguliert. DEGIRO will weltweit jedem Anleger bezahlbare und maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen zur Verfügung stellen. Durch die Kombination von Finanz- und Technologie-Know-how erschafft DEGIRO qualitativ hochwertige und kosteneffiziente Finanzdienstleistungen für jedermann. Weitere Informationen finden Sie hier.

Bildquellen: DEGIRO