Delivery Hero liefert mögliche 7,25 Prozent Zinsen

Werbung. Kann Delivery Hero die Erfolgsstory von schnell wachsenden Unternehmen wie zum Beispiel Amazon wiederholen? Gerade zu Amazon gibt es durchaus eine Reihe von Parallelen: So wie Amazon als Buchversandhändler startete und später in andere Bereiche expandierte, begann der 17 Jahre jüngere Delivery Hero-Konzern 2011 in Berlin als Lieferdienst für Essen. Delivery Hero ist aber längst auch in anderen Bereichen unterwegs und setzt – ähnlich wie der US-Versandhändler - zum Teil auf eigene Marken, zum Beispiel bei Kaffee, oder betreibt eigene Lagerhäuser. Quick-Commerce lautet das Zauberwort des Lieferdienstes, das Lebensmittel und Haushaltswaren aus lokalen Lagerhäusern in weniger als einer Stunde zum Kunden bringen soll. Delivery Hero hat die Anzahl der Lagerhäuser binnen eines Jahres mehr als vervierfacht und betreibt inzwischen rund 700 Dmarts weltweit. Deren Umsatz wächst rasant.

Als klassischer Essenslieferant ist der Berliner Konzern vor allem im Ausland stark. Das Unternehmen ist in mehr als 50 Ländern unterwegs. Ende 2018 hatte Delivery Hero allerdings den Rückzug aus dem deutschen Markt angekündigt und das hiesige Geschäft für eine Milliarde Euro an den niederländischen Konkurrenten Takeaway.com verkauft, dessen Kuriere vornehmlich unter dem Namen Lieferando agieren. Jüngst verkündete Delivery Hero jedoch die Kehrtwende und ist wieder zurück am deutschen Markt. Der Konzern arbeitet hierzulande mit dem Lieferdienst Foodpanda zusammen, mit dem er auch in anderen Märkten kooperiert. Dabei sind nicht nur Essenslieferungen im Angebot, sondern alles, was die Läden in der Umgebung anbieten, zum Beispiel Lebensmittel, Schuhe oder Pharmaprodukte.

Ob die Geschäftsstrategie von Delivery Hero aufgeht, muss das Unternehmen erst noch unter Beweis stellen. Eines Tages sollte der Konzern, der seit der Gründung rote Zahlen schreibt, nicht nur Essen, Kaffee oder Waren, sondern auch Gewinne liefern. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag im Geschäftsjahr 2019 bei -559,6 Millionen Euro und stieg in 2020 auf -776,2 Millionen Euro. Im laufenden Jahr dürfte das Minus ähnlich hoch wie in 2020 ausfallen. Der Break-Even, die Gewinnschwelle, scheint also in weiter Ferne. Delivery Hero konzentriert sich dagegen in dem hart umkämpften Markt primär auf das Wachstum des Unternehmens. Und das legt rasant zu, in den vergangenen Jahren konnte Delivery Hero den Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahr meist mehr als verdoppeln. Damit rechnen Analysten auch für das laufende Geschäftsjahr und schätzen den Jahresumsatz auf rund 5,5 Milliarden Euro, nach 2,47 Milliarden in 2020.

Auch wenn die Wachstumsdynamik von Delivery Hero vielversprechend erscheint, bestehen durchaus Risiken für Aktieninvestoren. Anleger können daher auch Investmentalterativen wie Express-Zertifikate Relax in Betracht ziehen. Denn diese Papiere profitieren von der hohen Volatilität der Aktie, was großzügige Puffer und einen hohen Zinskupon ermöglicht.

7,25 Prozent Zinsen pro Periode und vorzeitige Rückzahlung möglich – bei 50 Prozent finalem Puffer

Das DekaBank Delivery Hero Express-Zertifikat Relax 12/2027 (WKN DK03FM) bietet bei sinkenden Tilgungsschwellen die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung zum Nennbetrag (1.000,00 Euro) zuzüglich des maßgeblichen Zinsbetrags in Höhe von 72,50 Euro je Periode. Vor dem Ende der Laufzeit wird das Zertifikat zurückgezahlt, wenn der Schlusskurs der Delivery Hero-Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage auf oder über der Tilgungsschwelle notiert. Die Tilgungsschwelle liegt 2022 bei 100 Prozent und sinkt dann jährlich um fünf Prozentpunkte bis auf 80 Prozent im Jahr 2026. Kommt es zu keiner vorzeitigen Rückzahlung, erfolgt bei Endfälligkeit im Dezember 2027 die Rückzahlung zum Nennbetrag zuzüglich des maximalen Zinsbetrags von 435,00 Euro je Zertifikat, wenn der Aktienschlusskurs am Bewertungstag, dem 17.12.2027, die Barriere (50,00 Prozent des Startwerts) mindestens behauptet.

Eine Barrierenunterschreitung am Bewertungstag führt hingegen zu Verlusten. In einem solchen Negativszenario werden keine Zinsen gezahlt und an den Anleger statt des Nennbetrags im Wert gesunkene Delivery Hero-Aktien zu 100 Prozent des Startwerts übertragen. Zudem ist wie bei jedem Zertifikat das Emittentenrisiko zu beachten, weil insbesondere im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank Verluste bis hin zum Totalverlust drohen würden.

Die Zeichnung läuft vom 04.10.2021 bis 22.10.2021, vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung.

Disclaimer: Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Finanzinstruments dar und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Diese Werbeinformation enthält nicht alle relevanten Informationen zu diesem Finanzinstrument. Vor einer Anlageentscheidung in Zertifikate wird potentiellen Anlegern empfohlen den Wertpapierprospekt zu lesen, um die potentiellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts durch die zuständige Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt und eventuelle Nachträge können unter https://www.deka.de/deka-gruppe/wertpapierprospekte unter dem Reiter „EPIHS-II-21“, die Endgültigen Bedingungen unter https://mmscache.deka.de/DE000DK03FM6_FT.pdf heruntergeladen werden. Sämtliche Wertpapierinformationen sowie das aktuelle Basisinformationsblatt sind ebenfalls bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozentrale (www.deka.de), 60625 Frankfurt kostenlos erhältlich. Sie sind im Begriff ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Sollten Kurse / Preise genannt sein, sind diese freibleibend und dienen nicht als Indikation handelbarer Kurse / Preise. Die hier genannten Werte dienen der Erläuterung des Auszahlungsprofils dieses Finanzinstruments. Die Werte sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Verkaufsbeschränkung: Auf besondere Verkaufsbeschränkungen und Vertriebsvorschriften in den verschiedenen Rechtsordnungen wird hingewiesen. Insbesondere dürfen die hierin beschriebenen Finanzinstrumente weder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika noch an bzw. zugunsten von U.S.-Personen zum Kauf oder Verkauf angeboten werden.

Hussam Masri zeichnet als Bereichsleiter Private Banking und Produktmanagement der Deka-Gruppe für die Produktentwicklung und das Produktmanagement der Wertpapier-Publikumsfonds, Vermögensverwaltungs- und Altersvorsorgeprodukte, Zertifikate sowie für das Private Banking verantwortlich.