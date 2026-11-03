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Deutsche Bank AG – Gelingt die Trendwende?

In eigener Sache

Nach dem Rücksetzer vom Freitag tendierte die Aktie der Deutschen Bank gestern wieder fester.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Deutsche Bank AG-7-Monats-Chart Stand: 03.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Die Aktie der Deutschen Bank war in einer ersten Reaktion auf die Q3-Zahlen am vergangenen Mittwoch um 4% nach oben gesprungen. Im Anschluss folgten am Donnerstag weitere Kursgewinne von 3,8%, womit auch die 200-Tage-Linie überboten wurde. Die langfristige Trendlinie geriet zum Monatsschluss allerdings noch einmal ins Blickfeld, konnte dank der festeren Sitzung vom gestrigen Montag (+1,7%) aber zunächst behauptet werden.

Ausblick: Nach sieben negativen Wochen in Folge ist die Deutsche Bank-Aktie in der vergangenen Woche (+7,7%) wieder nach oben gedreht. Damit geht es nun darum, eine mögliche Trendwende mit weiteren Anschlussgewinnen zu untermauern. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite kann die erste Trigger-Marke jetzt am Vorwochenhoch bei 31,35 EUR angetragen werden, wobei nur wenig höher die Doppelhürde aus dem mittelfristigen GD100 (31,74 EUR) und dem kurzfristigen GD50 (31,91 EUR) warten würde. Kommen die Notierungen über die beiden Trendlinien hinaus, wäre der nächste Widerstand auf dem Niveau des Juli-Hochs bei 32,99 EUR zu finden. Anschließend könnten die Kurse erneut an das Februar- und das Januar-Top heranlaufen, die im Bereich von 34,05 EUR/34,26 EUR bremsend wirken dürften. Darüber wäre dann ein Anstieg bis zum aktuellen Jahreshoch bei 35,85 EUR möglich. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite steht hingegen weiterhin die 200-Tage-Linie mit der 30-Euro-Marke im Fokus. Darunter würden sich die Blicke auf die Kurslücke vom vergangenen Mittwoch richten, die erst bei 28,88 EUR wieder geschlossen wäre. Kommt es nach einem Gap-Close nicht zu einer Gegenreaktion, sollte danach auf das Oktober-Tief bei 27,46 EUR geachtet werden.

Deutsche Bank AG-5-Jahres-Chart Stand: 03.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 03.11.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag 1,70% 5 Tage 6,57% 20 Tage -2,21% 52 Wochen -2,61% im November 1,70% im Jahr 2026 -7,61% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 35,85 Abstand zum 52-Wochenhoch -14,66% 52-Wochentief 23,82 Abstand zum 52-Wochentief 28,45% Allzeithoch 92,05 Abstand zum Allzeithoch -66,77% Trend 200-Tage-Linie 30,03 Abstand 200-Tage-Linie 1,86% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 31,74 Abstand 100-Tage-Linie -3,62% Status (mittelfristig) abwärts 50-Tage-Linie 31,91 Abstand 50-Tage-Linie -4,13% Status (kurzfristig) abwärts Deutsche Bank AG-Trend-Chart Stand 03.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants