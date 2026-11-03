Deutsche Bank AG – Gelingt die Trendwende?
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Nach dem Rücksetzer vom Freitag tendierte die Aktie der Deutschen Bank gestern wieder fester
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Deutsche Bank AG – Gelingt die Trendwende?
Dienstag, 3. November 2026
Nach dem Rücksetzer vom Freitag tendierte die Aktie der Deutschen Bank gestern wieder fester.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Rückblick: Die Aktie der Deutschen Bank war in einer ersten Reaktion auf die Q3-Zahlen am vergangenen Mittwoch um 4% nach oben gesprungen. Im Anschluss folgten am Donnerstag weitere Kursgewinne von 3,8%, womit auch die 200-Tage-Linie überboten wurde. Die langfristige Trendlinie geriet zum Monatsschluss allerdings noch einmal ins Blickfeld, konnte dank der festeren Sitzung vom gestrigen Montag (+1,7%) aber zunächst behauptet werden.
Ausblick: Nach sieben negativen Wochen in Folge ist die Deutsche Bank-Aktie in der vergangenen Woche (+7,7%) wieder nach oben gedreht. Damit geht es nun darum, eine mögliche Trendwende mit weiteren Anschlussgewinnen zu untermauern. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite kann die erste Trigger-Marke jetzt am Vorwochenhoch bei 31,35 EUR angetragen werden, wobei nur wenig höher die Doppelhürde aus dem mittelfristigen GD100 (31,74 EUR) und dem kurzfristigen GD50 (31,91 EUR) warten würde. Kommen die Notierungen über die beiden Trendlinien hinaus, wäre der nächste Widerstand auf dem Niveau des Juli-Hochs bei 32,99 EUR zu finden. Anschließend könnten die Kurse erneut an das Februar- und das Januar-Top heranlaufen, die im Bereich von 34,05 EUR/34,26 EUR bremsend wirken dürften. Darüber wäre dann ein Anstieg bis zum aktuellen Jahreshoch bei 35,85 EUR möglich. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite steht hingegen weiterhin die 200-Tage-Linie mit der 30-Euro-Marke im Fokus. Darunter würden sich die Blicke auf die Kurslücke vom vergangenen Mittwoch richten, die erst bei 28,88 EUR wieder geschlossen wäre. Kommt es nach einem Gap-Close nicht zu einer Gegenreaktion, sollte danach auf das Oktober-Tief bei 27,46 EUR geachtet werden.
|Produkt (Call)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Call
|UQ2X9P
|22,02
|3,58
|Open End Turbo Call
|WB307Q
|25,12
|5,59
|Produkt (Put)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Put
|UJ9YAF
|39,03
|3,54
|Open End Turbo Put
|UQ0T8K
|35,82
|5,62
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|Entwicklung
|Tag
|1,70%
|5 Tage
|6,57%
|20 Tage
|-2,21%
|52 Wochen
|-2,61%
|im November
|1,70%
|im Jahr 2026
|-7,61%
|Hoch- / Tiefpunkte
|52-Wochenhoch
|35,85
|Abstand zum 52-Wochenhoch
|-14,66%
|52-Wochentief
|23,82
|Abstand zum 52-Wochentief
|28,45%
|Allzeithoch
|92,05
|Abstand zum Allzeithoch
|-66,77%
|Trend
|200-Tage-Linie
|30,03
|Abstand 200-Tage-Linie
|1,86%
|Status (langfristig)
|aufwärts
|100-Tage-Linie
|31,74
|Abstand 100-Tage-Linie
|-3,62%
|Status (mittelfristig)
|abwärts
|50-Tage-Linie
|31,91
|Abstand 50-Tage-Linie
|-4,13%
|Status (kurzfristig)
|abwärts
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.