Deutsche Bank AG – Kurslücke im Fokus
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Deutsche Bank AG – Kurslücke im Fokus
Freitag, 9. Oktober 2026
Nach dem Rückfall unter die 200-Tage-Linie zur Wochenmitte hat die Aktie der Deutschen Bank gestern weitere 0,7% auf 29,66 EUR verloren.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Rückblick: Die Aktie der Deutschen Bank war vor knapp einem Monat bis auf das neue Mehrjahreshoch bei 35,85 EUR gestiegen. Seitdem befinden sich die Notierungen allerdings in einem Abwärtstrend, in dem es im Tief am gestrigen Donnerstag bis auf 29,28 EUR zurückging. Damit haben die Kurse innerhalb eines Monats rund 18% an Wert verloren und sind mittlerweile unter alle drei Trendlinien (GD50, GD100 und GD200) zurückgefallen. Gleichzeitig wurde auch die März-Aufwärtstrendgerade unterboten.
Ausblick: Nach den jüngsten Kursverlusten ist die Deutsche Bank-Aktie zuletzt unter gleich mehrere wichtige Chartmarken gefallen. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite richten sich die Blicke jetzt auf das offene Gap vom 15. Juni, dessen obere Begrenzung bei 29,53 EUR gestern bereits angesteuert wurde. Kommt es zu einem Gap-Close – was bei 28,74 EUR der Fall wäre –, sollte danach auf das Oktober-Tief aus dem Vorjahr bei 28,23 EUR geachtet werden. Darunter würde eine weitere Lücke zwischen 27,74 EUR und 26,96 EUR warten, ehe sich im Bereich des Juni-Tiefs (26,45 EUR) eine gewisse Stützkraft ergeben könnte. Das Long-Szenario: Für eine Stabilisierung müsste es hingegen zurück über die 30-Euro-Marke und die 200-Tage-Linie (aktuell bei 30,36 EUR) gehen. Gelingt im Anschluss auch der Re-Break an der März-Aufwärtstrendgerade und der 100-Tage-Linie (31,51 EUR), wäre der nächste Widerstand auf dem Niveau des Zwischenhochs vom 30. September bei 32,20 EUR zu finden. Darüber könnte sich dann Platz für eine Erholung bis zur Doppelhürde aus dem Juli-Hoch (32,99 EUR) und der kurzfristigen 50-Tage-Linie (33,08 EUR) eröffnen.
|Produkt (Call)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Call
|UJ59WU
|21,49
|3,46
|Open End Turbo Call
|WA0HDY
|24,68
|5,50
|Produkt (Put)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Put
|UJ9BWT
|38,38
|3,53
|Open End Turbo Put
|WB1URP
|35,26
|5,54
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|Entwicklung
|Tag
|-0,65%
|5 Tage
|-4,42%
|20 Tage
|-14,88%
|52 Wochen
|-2,51%
|im Oktober
|-6,92%
|im Jahr 2026
|-10,42%
|Hoch- / Tiefpunkte
|52-Wochenhoch
|35,85
|Abstand zum 52-Wochenhoch
|-17,25%
|52-Wochentief
|23,82
|Abstand zum 52-Wochentief
|24,54%
|Allzeithoch
|92,05
|Abstand zum Allzeithoch
|-67,78%
|Trend
|200-Tage-Linie
|30,36
|Abstand 200-Tage-Linie
|-2,31%
|Status (langfristig)
|abwärts
|100-Tage-Linie
|31,51
|Abstand 100-Tage-Linie
|-5,87%
|Status (mittelfristig)
|abwärts
|50-Tage-Linie
|33,08
|Abstand 50-Tage-Linie
|-10,34%
|Status (kurzfristig)
|abwärts
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.