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Deutsche Bank AG – Kurslücke im Fokus

In eigener Sache

Nach dem Rückfall unter die 200-Tage-Linie zur Wochenmitte hat die Aktie der Deutschen Bank gestern weitere 0,7% auf 29,66 EUR verloren.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Deutsche Bank AG-7-Monats-Chart Stand: 09.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Die Aktie der Deutschen Bank war vor knapp einem Monat bis auf das neue Mehrjahreshoch bei 35,85 EUR gestiegen. Seitdem befinden sich die Notierungen allerdings in einem Abwärtstrend, in dem es im Tief am gestrigen Donnerstag bis auf 29,28 EUR zurückging. Damit haben die Kurse innerhalb eines Monats rund 18% an Wert verloren und sind mittlerweile unter alle drei Trendlinien (GD50, GD100 und GD200) zurückgefallen. Gleichzeitig wurde auch die März-Aufwärtstrendgerade unterboten.

Ausblick: Nach den jüngsten Kursverlusten ist die Deutsche Bank-Aktie zuletzt unter gleich mehrere wichtige Chartmarken gefallen. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite richten sich die Blicke jetzt auf das offene Gap vom 15. Juni, dessen obere Begrenzung bei 29,53 EUR gestern bereits angesteuert wurde. Kommt es zu einem Gap-Close – was bei 28,74 EUR der Fall wäre –, sollte danach auf das Oktober-Tief aus dem Vorjahr bei 28,23 EUR geachtet werden. Darunter würde eine weitere Lücke zwischen 27,74 EUR und 26,96 EUR warten, ehe sich im Bereich des Juni-Tiefs (26,45 EUR) eine gewisse Stützkraft ergeben könnte. Das Long-Szenario: Für eine Stabilisierung müsste es hingegen zurück über die 30-Euro-Marke und die 200-Tage-Linie (aktuell bei 30,36 EUR) gehen. Gelingt im Anschluss auch der Re-Break an der März-Aufwärtstrendgerade und der 100-Tage-Linie (31,51 EUR), wäre der nächste Widerstand auf dem Niveau des Zwischenhochs vom 30. September bei 32,20 EUR zu finden. Darüber könnte sich dann Platz für eine Erholung bis zur Doppelhürde aus dem Juli-Hoch (32,99 EUR) und der kurzfristigen 50-Tage-Linie (33,08 EUR) eröffnen.

Deutsche Bank AG-5-Jahres-Chart Stand: 09.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 09.10.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag -0,65% 5 Tage -4,42% 20 Tage -14,88% 52 Wochen -2,51% im Oktober -6,92% im Jahr 2026 -10,42% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 35,85 Abstand zum 52-Wochenhoch -17,25% 52-Wochentief 23,82 Abstand zum 52-Wochentief 24,54% Allzeithoch 92,05 Abstand zum Allzeithoch -67,78% Trend 200-Tage-Linie 30,36 Abstand 200-Tage-Linie -2,31% Status (langfristig) abwärts 100-Tage-Linie 31,51 Abstand 100-Tage-Linie -5,87% Status (mittelfristig) abwärts 50-Tage-Linie 33,08 Abstand 50-Tage-Linie -10,34% Status (kurzfristig) abwärts Deutsche Bank AG-Trend-Chart Stand 09.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants