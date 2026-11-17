Deutsche Telekom AG – Vor der nächsten Hürde
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Die Telekom Aktie ist gestern mit Kursgewinnen von 15 in die neue Handelswoche gestartet
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Deutsche Telekom AG – Vor der nächsten Hürde
Dienstag, 17. November 2026
Die Telekom-Aktie ist gestern mit Kursgewinnen von 1,5% in die neue Handelswoche gestartet.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Rückblick: Die Aktie der Deutschen Telekom war bereits in der ersten Novemberwoche bis auf 26,88 EUR gestiegen, womit das Gap vom 9. Oktober wieder geschlossen wurde. Anschließend ging es jedoch noch einmal unter die 26-Euro-Marke zurück, ehe die Notierungen in der vergangenen Woche (+2,7%) wieder nach oben drehten. An diese Dynamik konnten die Kurse gestern anknüpfen und weitere 1,5% auf 27,00 EUR zulegen.
Ausblick: Mit dem festeren Wochenstart konnte sich die Aktie der Deutschen Telekom gestern zurück über die mittelfristige 100-Tage-Linie schieben. Das Long-Szenario: Um einem möglichen Boden nun weiter Kontur zu verleihen, sollte es im nächsten Schritt über das Oktober-Hoch bei 27,15 EUR hinausgehen. Gelingt der Break, dürfte darüber das offene Gap vom 18. September zwischen 27,70 EUR und 28,30 EUR in den Fokus rücken. Dabei sollte auch auf die 200-Tage-Linie geachtet werden, die nur wenig höher im Bereich von derzeit 28,41 EUR einen wichtigen Widerstand bildet. Kommt es zu einem Trendwechsel am langfristigen Durchschnitt, wäre danach ein Anstieg bis zum September- oder dem August-Hoch (29,15 EUR bzw. 29,52 EUR) möglich. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite könnte dagegen zunächst das gestrige Aufwärts-Gap geschlossen und die kurzfristige 50-Tage-Linie (aktuell bei 26,49 EUR) auf den Prüfstand gestellt werden. Wird im Anschluss auch die Oktober-Aufwärtstrendgerade im Bereich von 26,22 EUR unterboten, müsste mit einem Rücksetzer bis zum Zwischentief vom 24. Juli bei 25,57 EUR gerechnet werden. Darunter wäre zudem eine Schließung des offenen Gaps vom 29. Oktober denkbar, bevor sich die Blicke auf das Oktober-Tief bei 24,53 EUR richten würden.
|Produkt (Call)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Call
|UQ4HSC
|19,61
|3,67
|Open End Turbo Call
|UM0Y2X
|22,19
|5,66
|Produkt (Put)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Put
|UM8MN7
|34,34
|3,57
|Open End Turbo Put
|UQ9LCA
|31,80
|5,38
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|Entwicklung
|Tag
|1,50%
|5 Tage
|3,21%
|20 Tage
|5,59%
|52 Wochen
|-0,88%
|im November
|3,49%
|im Jahr 2026
|-2,39%
|Hoch- / Tiefpunkte
|52-Wochenhoch
|34,36
|Abstand zum 52-Wochenhoch
|-21,42%
|52-Wochentief
|23,53
|Abstand zum 52-Wochentief
|14,75%
|Allzeithoch
|104,90
|Abstand zum Allzeithoch
|-74,26%
|Trend
|200-Tage-Linie
|28,41
|Abstand 200-Tage-Linie
|-4,96%
|Status (langfristig)
|abwärts
|100-Tage-Linie
|26,96
|Abstand 100-Tage-Linie
|0,14%
|Status (mittelfristig)
|aufwärts
|50-Tage-Linie
|26,49
|Abstand 50-Tage-Linie
|1,94%
|Status (kurzfristig)
|aufwärts
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.