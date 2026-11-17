Videocast – Deutsche Telekom AG: Vor der nächsten Hürde

Deutsche Telekom AG – Vor der nächsten Hürde

In eigener Sache

Die Telekom-Aktie ist gestern mit Kursgewinnen von 1,5% in die neue Handelswoche gestartet.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Deutsche Telekom AG-7-Monats-Chart Stand: 17.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Die Aktie der Deutschen Telekom war bereits in der ersten Novemberwoche bis auf 26,88 EUR gestiegen, womit das Gap vom 9. Oktober wieder geschlossen wurde. Anschließend ging es jedoch noch einmal unter die 26-Euro-Marke zurück, ehe die Notierungen in der vergangenen Woche (+2,7%) wieder nach oben drehten. An diese Dynamik konnten die Kurse gestern anknüpfen und weitere 1,5% auf 27,00 EUR zulegen.

Ausblick: Mit dem festeren Wochenstart konnte sich die Aktie der Deutschen Telekom gestern zurück über die mittelfristige 100-Tage-Linie schieben. Das Long-Szenario: Um einem möglichen Boden nun weiter Kontur zu verleihen, sollte es im nächsten Schritt über das Oktober-Hoch bei 27,15 EUR hinausgehen. Gelingt der Break, dürfte darüber das offene Gap vom 18. September zwischen 27,70 EUR und 28,30 EUR in den Fokus rücken. Dabei sollte auch auf die 200-Tage-Linie geachtet werden, die nur wenig höher im Bereich von derzeit 28,41 EUR einen wichtigen Widerstand bildet. Kommt es zu einem Trendwechsel am langfristigen Durchschnitt, wäre danach ein Anstieg bis zum September- oder dem August-Hoch (29,15 EUR bzw. 29,52 EUR) möglich. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite könnte dagegen zunächst das gestrige Aufwärts-Gap geschlossen und die kurzfristige 50-Tage-Linie (aktuell bei 26,49 EUR) auf den Prüfstand gestellt werden. Wird im Anschluss auch die Oktober-Aufwärtstrendgerade im Bereich von 26,22 EUR unterboten, müsste mit einem Rücksetzer bis zum Zwischentief vom 24. Juli bei 25,57 EUR gerechnet werden. Darunter wäre zudem eine Schließung des offenen Gaps vom 29. Oktober denkbar, bevor sich die Blicke auf das Oktober-Tief bei 24,53 EUR richten würden.

Deutsche Telekom AG-5-Jahres-Chart Stand: 17.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 17.11.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag 1,50% 5 Tage 3,21% 20 Tage 5,59% 52 Wochen -0,88% im November 3,49% im Jahr 2026 -2,39% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 34,36 Abstand zum 52-Wochenhoch -21,42% 52-Wochentief 23,53 Abstand zum 52-Wochentief 14,75% Allzeithoch 104,90 Abstand zum Allzeithoch -74,26% Trend 200-Tage-Linie 28,41 Abstand 200-Tage-Linie -4,96% Status (langfristig) abwärts 100-Tage-Linie 26,96 Abstand 100-Tage-Linie 0,14% Status (mittelfristig) aufwärts 50-Tage-Linie 26,49 Abstand 50-Tage-Linie 1,94% Status (kurzfristig) aufwärts Deutsche Telekom AG-Trend-Chart Stand 17.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants