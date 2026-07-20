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Deutschland: Erzeugerpreise im Juni über Vorjahresniveau

20.07.26 17:45 Uhr

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Nach Angaben von Destatis lagen die Preise im Jahresvergleich um rund 18 höher im Monatsvergleich um etwa 03 niedriger

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