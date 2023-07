onemarkets Blog

Die meistgehandelten Produkte: Longs auf S&P500® und DowJones®, Shorts auf Dax®

13.07.23 04:19 Uhr

Der deutsche Leitindex Dax ® zeigt sich erholt. Trotzdem setzen Anleger mit verschiedenen Zertifikaten auf einen Kursrückgang. Die amerikanischen Leitindizes geben ein ähnlich stabilisertes Bild nach Verlusten in der letzten Woche ab. Die Marktteilnehmer kaufen allerdings Knock-Out-Optionsscheine auf Call-Positionen des S&P500® und des DowJones®. Auch die in den letzten Wochen vielgehandelten Zertifiakte von Tesla Inc. und Rheinmetall AG zeigen Aktivität.