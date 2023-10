Die meistgehandelten Produkte: US-Tech im Blickpunkt

onemarkets Blog

Im frühen Handel eröffnete der DAX® bei 15.109,16 Punkten und stieg im Verlauf des Vormittags auf 15181,23 Punkte an. Dadurch konnte ein geringer Abstand zu der wichtigen 15000 Punkte Schwelle aufgebaut werden, welche am Mittwoch kurzzeitig unterschritten wurde. Heute warten die Anleger gespannt auf die US-Arbeitsmarktdaten, nachdem am Mittwoch schwache Jobdaten von dem privaten Dienstleisters ADP die Zinsangst etwas abgeschwächt haben.

Im frühen Handel eröffnete der DAX® bei 15.109,16 Punkten und stieg im Verlauf des Vormittags auf 15181,23 Punkte an. Dadurch konnte ein geringer Abstand zu der wichtigen 15000 Punkte Schwelle aufgebaut werden, welche am Mittwoch kurzzeitig unterschritten wurde. Heute warten die Anleger gespannt auf die US-Arbeitsmarktdaten, nachdem am Mittwoch schwache Jobdaten von dem privaten Dienstleisters ADP die Zinsangst etwas abgeschwächt haben. Die Uneinigkeit über die US-Arbeitsmarktdaten spiegelte sich in den meistgehandelten Titeln wider. Bei den Knock-Out-Optionsscheinen dominieren die Bären wobei bei den Optionsscheinen die Bullen überwiegen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag NASDAQ-100 ® Put HC6VR1 14,13 14723,222445 Punkte 16226,162537 Punkte 9,82 Open End NASDAQ-100 ® Put HC6PCA 13,15 14723,222445 Punkte 16117,405702 Punkte 10,64 Open End DAX ® Put HC9PH0 2,73 15159,00 Punkte 15395,714496 Punkte 56,25 Open End DAX ® Put HC9L5Z 6,53 15159,00 Punkte 15776,464264 Punkte 23,83 Open End DAX ® Call HC9RQF 2,07 15159,00 Punkte 15005,00 Punkte 73,85 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.10.2023; 10:17 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag NASDAQ-100 ® Call HB8F0A 20,38 14723,222445 Punkte 12800,00 Punkte 6,84 12.12.2023 Nvidia Corp. Call HC5KL4 11,42 447,77 USD 340,00 USD 3,73 17.01.2024 DAX ® Put HC1HDK 7,29 15159,00 Punkte 15800 Punkte 20,85 12.12.2023 DAX ® Put HC884T 4,43 15159,00 Punkte 15600 Punkte 55,61 17.10.2023 Apple Inc. Call HB61WU 2,64 175,04 USD 150,00 USD 6,31 13.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.10.2023; 10:17 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Zalando SE Short HC2CBC 11,93 20,96 EUR 25,575593 EUR -3 Open End DAX ® Long HC3TKM 2,95 15159,00 Punkte 14320,128331 Punkte 10 Open End DAX ® Long HC01KG 6,51 15159,00 Punkte 12812,064071 Punkte 4 Open End DAX ® Long HC01KF 6,36 15159,00 Punkte 11305,249749 Punkte 3 Open End Allianz SE Short HC3HJD 1,62 223,37 EUR 227,33114 EUR -10 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.10.2023; 10:17 Uhr

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Die meistgehandelten Produkte: US-Tech im Blickpunkt erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).