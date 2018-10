Dow Jones  Die Woche der Mega-Moves

FACEBOOK EMAIL

Diese Handelswoche in den US Indizes war zweifelsohne keine Woche für Trader mit schwachen Nerven. Enorme Volatilitäten bestimmten das Handelsgeschehen, teilweise riesige Kurslücken. Gestern wurde das Downgap im Dow Jones Industrial Average® geschlossen, der Index drehte mächtig auf, blieb aber unter dem EMA200 bei 25.000 Punkten per Schlusskurs hängen. Zumindest ein zweiter Test des Zwischentiefs bei 25.