Dow Jones Industrial Average - Finally – ein neues Allzeithoch

Trump droht China erneut mit hohen Zöllen - und fordert Magnete aus seltenen Erden. SFC Energy will Kosten senken nach gesenkter Prognose. BVB löst Vertrag mit Sven Mislintat endgültig auf. Rio Tinto stellt Arbeit an Simandou-Eisenerzprojekt wegen Todesfall ein.1&1-Chef kauft Aktien. HHLA-Aktie: Fünf Verletzte bei Großbrand im Hamburger Hafen. Commerzbank-Aktie sinkt nach Herabstufung durch BoA.