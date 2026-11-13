Dow Jones Industrial Average - Kurs Allzeithoch?
Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich
Werte in diesem Artikel
Das zuletzt beim Dow Jones® diskutierte Flaggen-Szenario scheint trotz der Turbulenzen der vergangenen Woche im Umfeld der „midterms“ letztlich aufzugehen (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 27. und 20. Oktober). Mittlerweile konnten sich die amerikanischen Standardwerte deutlich von der oberen Flaggenbegrenzung (akt. bei 51.331 Punkten) nach Norden absetzen. Die Ambitionen der Bullen treten also deutlich zu Tage. Dank des trendbestätigenden Kursmusters dürfte das Aktienbarometer tatsächlich Kurs auf das bisherige Allzeithoch bei 54.744 Punkten nehmen. Das kalkulatorische Kursziel aus der Fortsetzungsformation lässt perspektivisch sogar auf einen Vorstoß in „uncharted territory“ schließen. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. So bildet die o. g. Flaggenbegrenzung einen ersten wichtigen „support“, während das Tief des markanten Außenstabs der Vorwoche (50.993 Punkte) eine weitere Rückzugslinie definiert. Von strategischer Tragweite ist unverändert die Kreuzunterstützung aus der 50-Wochen-Linie (akt. bei 50.380 Punkten), diversen horizontalen Rückzugsmarken und einem Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (50.465/49.904 Punkte).
Dow Jones Industrial Average® (Weekly)
5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de