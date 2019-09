Der Dow Jones Industrial Average® stieg am vergangenen Freitag deutlich an. Die anfängliche Euphorie, im Zuge derer der Index auf neue Mehrwochenhochs ausbrach, hielt aber nicht lange. Wohl auch mit Hinblick auf das verlängerte Woche in den USA (Labor Day) strichen die Marktteilnehmer einen Großteil der Gewinne ein. Vorbörslich wird der Index rund 200 Punkte tiefer als zum Freitagsschlusskurs taxiert.