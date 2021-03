Dow Jones  Weiter im Rallymodus

Folgen FACEBOOK EMAIL

Der Index löste in den vergangenen tagen das Megaphon-Patern gen Norden hin auf und markierte ein neues Allzeithoch. Die Wall Street geht offenbar ganz fest davon aus, dass die US-Notenbank nicht so schnell aus ihrer Zwickmühle herauskommen wird und im Rahmen des Zinsentscheids morgen Abend weiterhin sehr dovishe Töne anschlagen wird. Nur so ist die Rally der vergangenen Tage zu erklären.