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Eli Lilly - Wie ein Schweizer Uhrwerk!

Jörg Scherer

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Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
1,272.00 EUR -11.00 EUR -0.86 %
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Eli Lilly (Weekly)

Chart Eli Lilly
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Eli Lilly

Chart Eli Lilly
Quelle: LSEG, tradesignal²



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04.02.26 Eli Lilly Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.12.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
13.02.24 Eli Lilly and Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.18 Eli Lilly and Outperform BMO Capital Markets

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