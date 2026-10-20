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Erzeugerpreise überraschen, Goldman Sachs und ABB mit starken Zahlen

Sebastian Bleser

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Erzeugerpreise überraschen, Goldman Sachs und ABB mit starken Zahlen | finanzen.net
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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der DAX startet mit leichten Verlusten in den Handelstag. Der EuroStoxx 50 kann dagegen moderat zulegen. An der Wall Street deutet sich ein überwiegend freundlicher Auftakt an: Dow Jones und S&P 500 werden vorbörslich fester erwartet, während der Nasdaq 100 knapp nachgibt. Der Nikkei 225 beendete den Handelstag mit leichten Abschlägen.

Makroökonomischer Überblick

Erzeugerpreise haben sich in Deutschland im September überraschend stark beschleunigt. Die Entwicklung lag 6,7 Prozent über dem Vorjahresniveau und verzeichneten damit den stärksten Anstieg seit März 2023. Gegenüber August erhöhten sie sich um 1,9 Prozent. Haupttreiber waren die Energiepreise, die binnen Jahresfrist um 14,9 Prozent anzogen. Besonders deutlich verteuerten sich Mineralölerzeugnisse. Da höhere Produktionskosten häufig zeitverzögert an Verbraucher weitergegeben werden, könnten die Daten die Inflationssorgen verstärken und die Diskussion über den weiteren Kurs der Europäischen Zentralbank beleben.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Goldman Sachs rückt nach überraschend starken Quartalszahlen in den Fokus. Die US-Investmentbank steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 23 Prozent auf 18,68 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Markterwartungen deutlich. Besonders dynamisch entwickelte sich der Aktienhandel mit einem Erlösplus von 72 Prozent. Auch das Investmentbanking profitierte von einer Belebung bei Fusionen, Übernahmen und Wertpapieremissionen. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 17,01 US-Dollar und die Aktie legte vorbörslich kräftig zu.

ABB stehen nach starken Geschäftszahlen im Mittelpunkt. Der Technologiekonzern steigerte den Umsatz um 14 Prozent auf 9,7 Milliarden US-Dollar. Der Auftragseingang sprang um 40 Prozent auf den Rekordwert von 12,1 Milliarden US-Dollar, wobei die Nachfrage aus dem Rechenzentrumssegment besonders kräftig zulegte. Die operative Marge verbesserte sich auf 20,8 Prozent und der Jahresausblick wurde leicht angehoben. Der Nettogewinn ging dagegen geringfügig zurück.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
Gold Bull UR4147 5,55 4093,540932 USD 66,30 Open End
X-DAX® Bull UG112H 30,28 22208,377457 Punkte 8,28 Open End
DAX® Bear UR00M4 7,88 25991,530963 Punkte 32,76 Open End
Nasdaq-100® Bear UN82TQ 43,09 34354,81928 USD 6,04 Open End
Gold Bear UR3ZT6 6,24 4199,942465 USD 56,69 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.10.2026; 09:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Nasdaq-100® Put UN6E4U 3,10 27000,00 USD 15,25 18.12.2026
DAX® Put UR30D1 8,35 22600,00 Punkte 7,55 17.12.2027
Apple Inc. Call UG2L1U 7,02 280,00 USD 3,70 16.06.2027
DAX® Put UG9Z21 3,06 24000,00 Punkte 20,05 18.12.2026
Infineon Technologies AG Call UN2W8W 6,75 70,00 EUR 3,24 15.12.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.10.2026; 09:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Nasdaq-100® Short UN7CL9 3,38 34451,746141 Punkte 6 Open End
Elmos Semiconductor SE Long UN57XM 6,36 65,818922 EUR 2 Open End
Netflix Inc Short UG5D0J 5,17 83,821301 USD 5 Open End
DAX® Long UR2NKH 3,60 24310,722475 Punkte 25 Open End
ASML Holding NV Long UR3XQJ 0,67 1396,526094 EUR 15 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.10.2026; 09:00 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

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Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

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