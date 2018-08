Knock-Out-Produkte: Der Zauberer von Turin

€uro am Sonntag

Kein Zweifel, der Mann ist eine Fußball-Ikone. Cristiano Ronaldo hat in 438 Spielen für Real Madrid 451 Tore geschossen. Damit ist er der erfolgreichste Torjäger der Vereinsgeschichte.wechselte der 33-Jährige zu Italiens Meister Juventus Turin . Die Ablöse soll 112 Millionen Euro und sein Jahresgehalt 30 Millionen Euro betragen. Schon vor Saisonbeginn steht Turin Kopf.Gleich nach seiner Ankunft am Turiner Flughafen verschwand "CR7" in einem der abgedunkelten Fahrzeuge. Dies passte einigen der zahlreich angereisten Fans überhaupt nicht. So soll es zu Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitsleuten und den Juve-Fans gekommen sein.über den wohl bekanntesten Portugiesen bleiben. Die italienische "Gazzetta dello Sport" sprach von einem "Jahrhundert-Geschäft". Das Fanartikel-Business sollte durch den Deal jedenfalls mächtig angetrieben werden. Kein Wunder, dass der Aktienkurs des Fußballklubs in den vergangenen vier Wochen um 32 Prozent von 65 auf 86 Cent gestiegen ist.

Gehebelt investieren

Wenn sich bald der sportliche Erfolg einstellt - die Saison der ersten italienischen Liga startet am 19. August - könnte der Titel noch ein gutes Stück nach oben klettern. Wer dieses Szenario für möglich hält, für den wäre das endlos laufende Knock-out-Papier (ISIN: DE 000 HX0 M23 2) der Hypovereinsbank auf die ­Juve-Aktie interessant.



Anleger nehmen an Aktienkurs-Anstiegen mit einem Hebel von 1,8 überproportional teil. Bei Rückgängen des Aktienkurses kommt es zu entsprechenden Verlusten. Die Knock-out-Schwelle liegt bei einem Aktienkurs von 40 Cent. Wird diese Marke berührt, entsteht ein Totalverlust. Letzteres soll jedoch die Stop-Loss-Schwelle verhindern, die bei 50 Cent liegt. Berührt der Aktienkurs diese Schwelle, wird die Position automatisch glattgestellt und der Restwert ins Depot gebucht.



Anleger, die sich lieber auf die Bundesliga konzentrieren, können einen Blick auf Borussia Dortmund werfen. Der neue BVB-Trainer Lucien Favre sorgt dort für Euphorie. Auf ihm ruhen die Erwartungen, den Kader zu stabilisieren und den bewährten Konterfußball wiederzubeleben. Mit einem Knock- out-Zertifikat von HSBC (ISIN: DE 000 TD2 CAW 9) setzen Anleger auf die BVB-Aktie. Der Hebel liegt ebenfalls bei 1,8 und wirkt auch in beide Richtungen.



Die Aktie ist in den vergangenen vier Wochen um 17 Prozent gestiegen und steht jetzt bei 6,25 Euro. Die Stop-Loss-Barriere liegt bei 2,97 Euro und die K.-o.-Schwelle bei 2,76 Euro.









