Tipp des Tages: Call auf Gold

€uro am Sonntag

Niedrige Realzinsen, ein Handelskrieg mit offenem Ausgang, politische Spannungen sowie weltweit steigende Inflationsraten: Im Prinzip müsste Gold als Krisenwährung ziemlich gefragt sein. Doch der Preis für eine Fein-unze sank auf den niedrigsten Stand seit März 2017. Tatsächlich ist die Nachfrage laut den Daten des World Gold Council, einer Lobbyorganisation der Goldminenbetreiber, so niedrig wie seit 2009 nicht mehr. Hat der vermeintlich sichere Hafen Gold seine Funktion verloren?Zum einen haben Terminmarktinvestoren Leerverkaufspositionen hochgefahren. Zudem macht der starke US-Dollar Gold zu schaffen. Denn ein hoher Wechselkurs der US-Währung verteuert das Edelmetall für Käufer aus anderen Währungszonen und lässt die Nachfrage sinken. Beispiele sind etwa der chinesische Renminbi oder der russische Rubel oder aber die türkische Lira. Auf der anderen Seite liefert der starke Dollar Produzenten Anreize, mehr zu verkaufen. Tatsächlich stieg die Menge an Gold, die allein im zweiten Quartal gefördert wurde, auf 1.120 Tonnen, das ist Rekordniveau., dass sich diese negative Konstellation auflösen könnte. Im Ausblick für die zweite Jahreshälfte nennt etwa das World Gold Council mehrere globale Trends, die der Nachfrage auf die Sprünge helfen dürften: Indien ist ein traditioneller Goldkäufer. Nach einer Flaute 2017 könnte der Subkontinent als bedeutender Nachfrager zurückkehren. Auch aufgrund der weltweit steigenden Inflation sollte die Nachfrage nach dem Edelmetall langsam zulegen. Der World Gold Council geht zudem davon aus, dass der Dollar nicht mehr länger vom Handelskrieg profitieren wird. Empirisch steigt der Goldpreis in Zeiten einer schwächelnden US-Währung doppelt so stark wie er im umgekehrten Fall verliert. Nicht zuletzt ist der niedrige Kaufpreis Anreiz, die Bestände aufzustocken.Der Goldpreis hat in seiner Korrektur die Marke von 1.200 Dollar je Feinunze unterschritten. In den vergangenen beiden Jahren war ein Niveau zwischen 1.150 und 1.200 Dollar eine gute Basis für die Spekulation auf eine Gegenreaktion. Auf die setzen Mutige mit einem Optionsschein. Der ausgewählte Call mit einer Laufzeit bis September 2019 hebelt einen möglichen Preisanstieg mit Faktor 7,3 bei einem moderaten Aufgeld. Würde der Goldpreis innerhalb der Laufzeit das Niveau dieses Frühjahrs erreichen, kann sich der Schein verdoppeln.Emittent: Goldman SachsISIN: DE 000 GD9 TAQ 5 Laufzeit: 03.09.2019Bezugsverhältnis: 0,1Basispreis: 1.100 $Kurs Call am 20.08.2018: 11,80 €Spread absolut: 0,05 €Omega: 6,25Aufgeld: 3,96 %Kurs Basiswert: 1.178,40 $