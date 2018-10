Tipp des Tages: Knock-Out-Call auf Rocket Internet

€uro am Sonntag

Bildquellen: Rocket Internet, 360b / Shutterstock.com

Die Preisspanne steht. Die Aktien von Westwing werden von 23 Euro bis 29 Euro zur Zeichnung angeboten. Die Nachfrage ist offenbar hoch, der Online-­Möbelhändler will bereits am Dienstag die Börsenglocke läuten. Er legt nicht nur ein rasantes Wachstum hin, der Händler ist auf der Ebene des Betriebsergebnisses auch profitabel. Rocket Internet hält 32 Prozent. Westwing ist nach Hello Fresh Delivery Hero und Home24 die vierte Beteiligung aus dem Portfolio der Internetbeteiligungsfirma, die an die Börse gebracht wird.Zum Halbjahr erzielte Rocket Internet einen Gewinn von 297 Millionen Euro. Im Vorjahr stand noch ein Verlust von 27 Millionen Euro zu Buche. Der ­Gewinn resultiert aus stark gestie­genen Finanzerträgen. Heißt: aus vereinnahmten Kursgewinnen wie durch den Verkauf von Hello-­Fresh-Aktien sowie durch Buchgewinne.Jumia, ein afrikanischer ­Online-Marktplatz wird schon als nächster Börsenkandidat für die Wall Street gehandelt. Bei einem über die Plattform vermittelten Umsatz von zurzeit rund 150 Millionen Euro könnten die Nigerianer mit einer Milliarde Euro bewertet werden. Rocket Internet hält 28 Prozent.Rocket Internet selbst kommt auf eine Marktkapitalisierung von rund vier Milliarden Euro. Addiert man die 2,1 Milliarden Euro Liquidität und den Wert der größeren Beteiligungen, wird der Börsenwert übertroffen. Und in dieser Rechnung sind spannende Firmen wie Traveloka, ein indonesisches Online-Reise­unternehmen, nicht berücksichtigt. Die Analysten der Investmentbank Berenberg attestieren der Rocket-­Internet-Aktie eine erhebliche Unterbewertung. Sie führen sie mit einem Kursziel von 53 Euro.Nach einem großen Aktienrückkaufprogramm, das im ersten Halbjahr abgeschlossen wurde, legen die Berliner ein Folgeprogramm nach. Bis September 2019 sollen bis zu 5,5 Millionen eigene Aktien im Wert von bis zu 150 Millionen Euro über die Börse zurückgekauft und ­danach eingezogen oder für Mitarbeiter­optionen verwendet werden. Das entspricht immerhin rund acht Prozent des Streubesitzes.Der Aktienrückkauf, der zu Kursen um 27 Euro einen Boden unter den Kurs legen dürfte, ist die Basis der Hebelspekulation. Die Idee: Die Aktie dürfte mit einem geringeren Streubesitz überproportional auf gute Firmenmeldungen reagieren. Der vorgestellte K.-o.-Call hebelt das Potenzial mit dem 4,5-Fachen.Emittent: Morgan StanleyISIN: DE 000 MF6 CL9 7 Laufzeit: EndlosBezugsverhältnis: 1,0Basispreis variabel: 21,34 €K.-o.-Call-Kurs am 08.10.18: 5,73 €K.-o.-Schwelle variabel: 23,24 €Hebel: 4,5Aufgeld: 0,18 %Spread: 0,35 %Kurs-Basis-Wert: 27,10 €