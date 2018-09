Tipp des Tages: Capped-Bonus-Zertifikat auf E.ON

€uro am Sonntag

Noch wesentlich stärker als der Gesamtmarkt kam zuletzt die Aktie von E.ON unter Druck. Nachdem sie sich bis in den August hinein in der Nähe ihrer Jahreshochs gehalten hatte, vermieste eine Gewinnwarnung des britischen Versorgers SSE die Stimmung und der DAX -Wert stürzte auf ein Viermonatstief bei 8,72 Euro. Besonders pikant: SSE ist ein enger Geschäftspartner von innogy , die sich wiederum gerade im Übernahmeprozess mit E.ON befinden.Da verwundert es also nicht, dass die Aktie auf diese Meldung hin deutlich zurückkam. Bei E.ON selbst läuft es im operativen Geschäft durchaus stabil, wie im August die Halbjahreszahlen zeigten. Mit einem Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) von gut 1,9 Milliarden Euro wurden die Analystenerwartungen übertroffen und die für das Gesamtjahr angestrebten 2,8 bis 3,0 Milliarden Euro sind durchaus realistisch. Per saldo sollte die mit einem akzeptablen 2018er-KGV von gut 13 bewertete E.ON-Aktie nun also einen nachhaltigen Boden ausbilden können. Dies würde wiederum dafür sorgen, dass das Bonus-Cap-Zertifikat reüssiert., sofern die E.ON-Aktie bis zum 21. Dezember über der Schwelle von 8,00 Euro bleibt, die seit über einem halben Jahr nicht mehr berührt wurde. Mit einem Direktinvestment in die Aktie würde man erst besser fahren, wenn diese auf über elf Euro steigt. Das allerdings war seit dem Sommer 2015 nicht mehr der Fall.ergibt sich eine mögliche Per-annum-Rendite von rund 140 Prozent. Für die hohe Gewinnchance müssen Anleger natürlich gewisse Risiken akzeptieren. Diese kommen etwa im hohen Aufgeld von gut 71 Prozent zum Ausdruck., wenn die E.ON-Aktie noch weiter Richtung Acht-Euro-Schwelle fällt. Rein charttechnisch drehte die Aktie zuletzt leicht über dem 61,8-Prozent-Fibonacci-Retrace­ment der Februar-Juli-Aufwärtswelle wieder nach oben, das zusammen mit dem Sechsmonatstief vom April um 8,65 Euro für wichtigen Halt sorgt. Unterhalb dieser Marke gibt es noch eine kleine, bis etwa 8,55 Euro hinunter reichende Notierungslücke. Spätestens unter 8,50 Euro würden wir Käufern des Bonus-Cap-Zertifikats empfehlen, die Reißleine zu ziehen, was beim Derivat selbst einen Stoppkurs bei 12,30 Euro sinnvoll erscheinen lässt. Die Verlustrisiken werden dadurch auf 19 Prozent beschränkt.Emittent: HVB/UnicreditISIN: DE 000 HX2 D8U 7 Laufzeit: 21.12.2018Schwelle: 8,00 €Kurs am 17.09.2018: 15,08 €Kurs Aktie am 17.09.2018: 8,78 €Aufgeld: 72,2 %Kursziel: 19,00 €Maximaler Gewinn: 26,1 %Stoppkurs: 12,30 €Spread: 0,04 €______________________