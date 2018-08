Tipp des Tages: Discount-Call auf Airbus Group

€uro am Sonntag

Für das gesamte Geschäftsjahr rechnet das Management weiterhin mit einer deutlichen Gewinnsteigerung. Die Notiz startete an der Börse durch und erreichte ein Rekordhoch bei 110 Euro. Damit hat sich der Bewertungsabschlag zum Konkurrenten Boeing verkleinert.Mit dem will Airbus gleichziehen bei der Stückzahl gefertigter Flugzeuge. 800 sollen dieses Jahr ausgeliefert werden. Ambitioniert, aber mit mehr Personal und Urlaubssperren zu schaffen. Zumal auch die Triebwerksbauer, die zuletzt die Nachfrage nicht bedienen konnten, ein paar Gänge höher schalten. Anleger hebeln mit dem Discount-Call bereits Erreichtes. Der Exot erzielt eine maximale Rendite von 44 Prozent, wenn die Airbus-Aktie am Jahresende mindestens bei 105 Euro steht. Das Risiko: Sollte die Notiz dann auf oder unter 100 Euro notieren, tritt ein Totalverlust ein.

Discount-Call auf Airbus Group

Emittent: Unicredit

ISIN: DE 000 HX2 BGQ 0

Bewertungstag: 19.12.2018

Basispreis: 100,00 €

Cap: 105,00 €

Kurs Disc.-Call am 08.08.2018: 3,47 €

Maximale Rückzahlung: 5,00 €

Maximale Rendite: 44,0 %

Kurs Basiswert: 109,36 €









