Euro bleibt unter Druck, Aktienmärkte zeigen Stärke
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Der DAX notiert am Morgen freundlich und knüpft an die positive Entwicklung der vergangenen Tage an. Auch der EuroStoxx 50 legt zu und profitiert von der konstruktiven Stimmung an Europas Aktienmärkten. Rückenwind kommt zudem von den internationalen Börsen: Die US-Indizes werden vorbörslich mit Aufschlägen erwartet, während der Nikkei 225 in Tokio seine Aufwärtsbewegung fortsetzte und den Handelstag fester beendete.
Makroökonomischer Überblick
Am Devisenmarkt bleibt der Euro im Fokus. Die Gemeinschaftswährung notiert weiterhin in der Nähe ihres niedrigsten Niveaus seit Mai 2025. Belastet wird der Euro vor allem durch die Diskussion um die französischen Staatsfinanzen und die Entwicklung der Risikoaufschläge französischer Anleihen gegenüber deutschen Bundesanleihen.
Darüber hinaus stehen heute mehrere Konjunkturdaten aus der Eurozone auf der Agenda. Veröffentlicht werden unter anderem die deutschen Auftragseingänge, die französische Industrieproduktion sowie die Einzelhandelsumsätze im Euroraum. Marktteilnehmer richten ihren Blick jedoch verstärkt auf politische Entwicklungen in Frankreich. Besondere Aufmerksamkeit gilt angekündigten Details zu den finanzpolitischen Plänen der Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen, die angesichts ihrer starken Umfragewerte zunehmend Einfluss auf die Stimmung an den Finanzmärkten haben.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Rheinmetall rücken mit Kursgewinnen in den Mittelpunkt des Interesses. Der Rüstungskonzern hat den Start der Serienproduktion von SAR-Satelliten in Neuss bekanntgegeben und erweitert damit sein Geschäft zunehmend über klassische Verteidigungssysteme hinaus. Die gemeinsam mit dem finnischen Unternehmen Iceye entwickelten Satelliten sollen hochauflösende Aufklärungsdaten für Streitkräfte liefern. Unterstützt wird das Projekt durch einen mehrjährigen Vertrag mit der Bundeswehr im Milliardenvolumen. Für Anleger unterstreicht die Nachricht die wachsende Bedeutung des Raumfahrt- und Aufklärungsgeschäfts innerhalb des Konzerns.
Auch Ryanair stehen im Fokus. Während steigende Kerosinpreise die europäische Luftfahrtbranche zunehmend belasten, gilt die irische Fluggesellschaft als vergleichsweise widerstandsfähig. Entscheidend sind dabei die umfangreiche Treibstoffabsicherung sowie die starke operative Position des Unternehmens. Angesichts weiterhin robuster Reisetätigkeit blicken Investoren nun auf die anstehende Berichtssaison und mögliche Auswirkungen der höheren Energiekosten auf die Margen der Branche.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bull
|UN9LHB
|9,78
|24471,775462 Punkte
|27,56
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG31JB
|12,70
|26647,474928 Punkte
|20,37
|Open End
|Gold
|Bull
|UR2J6A
|5,55
|4102,574227 USD
|66,43
|Open End
|X-DAX®
|Bear
|UR1YSE
|60,34
|31475,179053 Punkte
|4,13
|Open End
|Nasdaq-100®
|Bear
|UN82S3
|2,10
|31220,335298 Punkte
|155,31
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.10.2026; 09:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|DAX®
|Call
|UR1RUJ
|1,55
|25500,00 Punkte
|82,42
|09.10.2026
|DAX®
|Call
|UR30A8
|24,66
|25700,00 Punkte
|6,05
|17.12.2027
|Amazon.com Inc.
|Call
|UN3N2X
|1,36
|280,00 USD
|6,73
|17.03.2027
|Nasdaq-100®
|Put
|UR054T
|1,55
|22100,00 Punkte
|9,21
|17.03.2027
|Space Exploration Technologies Corp.
|Put
|UN9S3P
|0,56
|150,00 USD
|6,59
|16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.10.2026; 09:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Long
|UN8CDB
|2,12
|24247,775182 Punkte
|25
|Open End
|DAX®
|Long
|HD6QGB
|10,12
|21048,689833 Punkte
|6
|Open End
|Deutsche Bank AG
|Long
|UN9N46
|9,22
|20,858187 EUR
|3
|Open End
|Micron Technology Inc.
|Long
|UN9A20
|1,53
|798,171861 USD
|4
|Open End
|Nasdaq-100®
|Long
|UN8QD7
|9,75
|23312,800305 Punkte
|4
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.10.2026; 09:30 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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