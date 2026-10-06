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Euro bleibt unter Druck, Aktienmärkte zeigen Stärke

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Euro bleibt unter Druck, Aktienmärkte zeigen Stärke | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
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News | Analysen
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der DAX notiert am Morgen freundlich und knüpft an die positive Entwicklung der vergangenen Tage an. Auch der EuroStoxx 50 legt zu und profitiert von der konstruktiven Stimmung an Europas Aktienmärkten. Rückenwind kommt zudem von den internationalen Börsen: Die US-Indizes werden vorbörslich mit Aufschlägen erwartet, während der Nikkei 225 in Tokio seine Aufwärtsbewegung fortsetzte und den Handelstag fester beendete.

Makroökonomischer Überblick

Am Devisenmarkt bleibt der Euro im Fokus. Die Gemeinschaftswährung notiert weiterhin in der Nähe ihres niedrigsten Niveaus seit Mai 2025. Belastet wird der Euro vor allem durch die Diskussion um die französischen Staatsfinanzen und die Entwicklung der Risikoaufschläge französischer Anleihen gegenüber deutschen Bundesanleihen.

Darüber hinaus stehen heute mehrere Konjunkturdaten aus der Eurozone auf der Agenda. Veröffentlicht werden unter anderem die deutschen Auftragseingänge, die französische Industrieproduktion sowie die Einzelhandelsumsätze im Euroraum. Marktteilnehmer richten ihren Blick jedoch verstärkt auf politische Entwicklungen in Frankreich. Besondere Aufmerksamkeit gilt angekündigten Details zu den finanzpolitischen Plänen der Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen, die angesichts ihrer starken Umfragewerte zunehmend Einfluss auf die Stimmung an den Finanzmärkten haben.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Rheinmetall rücken mit Kursgewinnen in den Mittelpunkt des Interesses. Der Rüstungskonzern hat den Start der Serienproduktion von SAR-Satelliten in Neuss bekanntgegeben und erweitert damit sein Geschäft zunehmend über klassische Verteidigungssysteme hinaus. Die gemeinsam mit dem finnischen Unternehmen Iceye entwickelten Satelliten sollen hochauflösende Aufklärungsdaten für Streitkräfte liefern. Unterstützt wird das Projekt durch einen mehrjährigen Vertrag mit der Bundeswehr im Milliardenvolumen. Für Anleger unterstreicht die Nachricht die wachsende Bedeutung des Raumfahrt- und Aufklärungsgeschäfts innerhalb des Konzerns.

Auch Ryanair stehen im Fokus. Während steigende Kerosinpreise die europäische Luftfahrtbranche zunehmend belasten, gilt die irische Fluggesellschaft als vergleichsweise widerstandsfähig. Entscheidend sind dabei die umfangreiche Treibstoffabsicherung sowie die starke operative Position des Unternehmens. Angesichts weiterhin robuster Reisetätigkeit blicken Investoren nun auf die anstehende Berichtssaison und mögliche Auswirkungen der höheren Energiekosten auf die Margen der Branche.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
DAX® Bull UN9LHB 9,78 24471,775462 Punkte 27,56 Open End
DAX® Bear UG31JB 12,70 26647,474928 Punkte 20,37 Open End
Gold Bull UR2J6A 5,55 4102,574227 USD 66,43 Open End
X-DAX® Bear UR1YSE 60,34 31475,179053 Punkte 4,13 Open End
Nasdaq-100® Bear UN82S3 2,10 31220,335298 Punkte 155,31 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.10.2026; 09:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
DAX® Call UR1RUJ 1,55 25500,00 Punkte 82,42 09.10.2026
DAX® Call UR30A8 24,66 25700,00 Punkte 6,05 17.12.2027
Amazon.com Inc. Call UN3N2X 1,36 280,00 USD 6,73 17.03.2027
Nasdaq-100® Put UR054T 1,55 22100,00 Punkte 9,21 17.03.2027
Space Exploration Technologies Corp. Put UN9S3P 0,56 150,00 USD 6,59 16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.10.2026; 09:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
DAX® Long UN8CDB 2,12 24247,775182 Punkte 25 Open End
DAX® Long HD6QGB 10,12 21048,689833 Punkte 6 Open End
Deutsche Bank AG Long UN9N46 9,22 20,858187 EUR 3 Open End
Micron Technology Inc. Long UN9A20 1,53 798,171861 USD 4 Open End
Nasdaq-100® Long UN8QD7 9,75 23312,800305 Punkte 4 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.10.2026; 09:30 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

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Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

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