Europas Börsen freundlich, Tech-Schwäche bremst US-Ausblick

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der DAX notiert am Donnerstag leicht im Minus und bewegt sich aber weiter in der Nähe seiner jüngsten Rekordstände. Der Euro Stoxx 50 zeigt sich dagegen freundlich und legt moderat zu. Vorbörslich deuten die Indikationen an der Wall Street auf einen uneinheitlichen Handelsstart hin. Während Dow Jones und S&P 500 leicht zulegen, wird der Nasdaq 100 schwächer erwartet. In Asien schloss der Nikkei 225 mit einem moderaten Verlust.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus des Tages stehen gleich mehrere Faktoren. Zum einen richten Investoren ihren Blick auf mögliche Fortschritte bei einer Lösung der Spannungen rund um die Straße von Hormus, einer Schlüsselroute für den globalen Ölhandel. Zum anderen sorgt die laufende Berichtssaison in Deutschland für zahlreiche Impulse. Allein aus dem DAX haben mehrere Schwergewichte frische Quartalszahlen vorgelegt.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Besonders gefragt bleibt Rheinmetall. Die Aktie legt vorbörslich zu, nachdem der Konzern trotz des gestoppten F126-Fregattenprojekts seinen Margenausblick bestätigt hat. Gleichzeitig untermauerten die bereits veröffentlichten Quartalszahlen die hohe Profitabilität des Rüstungskonzerns. Der deutliche Gewinnanstieg überdeckt vorerst die Belastung durch das ausgesetzte Großprojekt.

Für Aufmerksamkeit sorgt auch die Deutsche Telekom. Die Anteilsscheine profitieren von einem starken zweiten Quartal, das erneut vom Wachstum der US-Tochter getragen wurde. Zudem hob der Konzern seinen Ausblick für den freien Mittelzufluss an und kündigte eine deutliche Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms an. Diese Kombination wird am Markt als Zeichen finanzieller Stärke gewertet. Bei Bayer richtet sich der Blick der Anleger erneut auf die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA. Der Konzern und die Klägerseite haben eine Verschiebung einer wichtigen Gerichtsanhörung zur Genehmigung eines milliardenschweren Vergleichsplans beantragt. Hintergrund sind zusätzliche Anträge von Klägern nach einer jüngsten, für Bayer positiven Entscheidung des US Supreme Court. Die Entwicklung gilt als wichtiger Baustein bei den Bemühungen des Unternehmens, die langjährigen Rechtsrisiken rund um Roundup nachhaltig einzudämmen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Gold Bull UG9HD9 50,02 3686,836644 USD 7,47 Open End X-DAX® Bear UG7787 17,12 27880,973321 Punkte 15,43 Open End X-DAX® Bear UG6BJZ 14,58 27606,010154 Punkte 18,07 Open End X-DAX® Bull UN0LHJ 37,44 22434,56406 Punkte 6,98 Open End DAX® Bull UN6AT0 42,18 21956,990492 Punkte 6,18 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.08.2026; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Leonardo S.p.A. Call UN38WH 0,96 80,00 EUR 8,71 16.12.2026 Dell Technologies Inc. Call UR0612 11,53 500,00 USD 2,20 16.06.2027 Nvidia Corp. Call UG1X10 0,61 275,00 USD 7,48 16.12.2026 Deutsche Telekom AG Call UN4W3L 1,54 33,00 EUR 6,28 15.06.2027 Rheinmetall AG Call UG6CWZ 0,13 2700,00 EUR 0,82 15.06.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.08.2026; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Rheinmetall AG Long UR19UW 32,95 960,686148 EUR 5 Open End Rheinmetall AG Long UR19UU 24,28 800,59646 EUR 3 Open End Amazon.com Inc. Long UR1A0N 19,30 181,814773 USD 3 Open End Deutsche Telekom AG Long UN76L3 9,77 13,713835 EUR 2 Open End ASML Long UR19SC 11,40 977,419776 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.08.2026; 10:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.