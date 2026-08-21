Freundliche Stimmung an den Börsen zum Wochenende
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Der DAX notiert am Vormittag leicht höher. Auch der Euro Stoxx 50 tendiert höher. Vorbörslich zeichnen sich an der Wall Street ebenfalls Aufschläge ab, wobei insbesondere der Nasdaq 100 stärker zulegt. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel im Plus.
Makroökonomischer Überblick
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Für Bewegung im SDAX sorgt Fielmann. Die Aktie gerät deutlich unter Druck, nachdem der Optikerkonzern seine Jahresziele für Umsatz und operatives Ergebnis erneut gesenkt hat. Ausschlaggebend ist die weiterhin schwache Konsumstimmung in Deutschland. Besonders kritisch wird am Markt aufgenommen, dass die Anpassung nur wenige Wochen nach dem bereits vorsichtigeren Halbjahresausblick erfolgt.
Zu den Gewinnern zählt dagegen Samsung Electronics. Die Aktie profitiert von Berichten über eine mögliche Kapitalrückführung an die Aktionäre im Volumen von umgerechnet bis zu 68 Milliarden Euro. Anleger setzen nun darauf, dass ein erheblicher Teil der Mittel über Aktienrückkäufe und Dividenden ausgeschüttet wird. Die Meldung sorgt zugleich für positive Impulse im gesamten Halbleitersektor und verhilft auch Wettbewerbern zu Kursgewinnen.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Gold
|Bull
|UG9NEJ
|58,18
|3885,437891 USD
|6,78
|Open End
|X-DAX®
|Bull
|UN8DR2
|20,41
|23992,636508 Punkte
|12,74
|Open End
|DAX®
|Bull
|UR1NRG
|10,94
|24955,00 Punkte
|23,88
|Open End
|Strategy Inc.
|Bull
|UR1MZ2
|2,29
|94,00 USD
|4,23
|Open End
|X-DAX®
|Bear
|UG3M4X
|10,38
|27061,090968 Punkte
|24,67
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.08.2026; 09:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Lululemon Athletica Inc.
|Call
|UN9X1L
|1,91
|120,00 USD
|3,15
|16.06.2027
|SAP SE
|Call
|UG5787
|0,20
|260,00 EUR
|9,85
|16.12.2026
|Palantir Technologies Inc.
|Call
|UG2UH5
|13,2
|200,00 USD
|4,86
|13.01.2027
|Linde PLC
|Call
|UN2G0P
|4,21
|480,00 USD
|5,73
|16.06.2027
|Alphabet Inc. (C Shares)
|Call
|UG2C0T
|7,07
|265,00 USD
|3,65
|13.01.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.08.2026; 09:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Long
|UR17AC
|14,11
|25120,59435 Punkte
|30
|Open End
|Meta Platforms Inc.
|Long
|HD58NN
|19,65
|273,002183 USD
|2
|Open End
|First Majestic Silver Corp.
|Long
|UN0YNH
|3,11
|15,896416 USD
|4
|Open End
|Hims & Hers Health Inc.
|Long
|UN4JEF
|17,87
|21,245621 USD
|3
|Open End
|DAX®
|Long
|UN7CLR
|2,91
|24947,3636 Punkte
|25
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.08.2026; 09:30 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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